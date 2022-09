Amantes del queso: Mercadona tiene el mejor para tus cenas de gocheo en casa

Si eres amante del queso y no te puedes resistir a ninguna de sus variedades, debes conocer una de las más recientes novedades que han lanzado en un de los supermercados de referencia. Un nuevo queso que seguro vas a querer probar y que ya está arrasando en ventas así que toma nota porque Mercadona tiene el mejor queso para tus cenas de gocheo en casa.

Mercadona arrasa con su nuevo queso

Cuando se trata de queso, lo de «gochear» es algo que muchas personas no pueden evitar. Coges un trozo y no paras hasta que te has acabado el plato y lo peor es cuando te preparan una bandeja donde hay varios quesos distintos, pero si deseas probar el mejor de todos actualmente en Mercadona y hacer que tus cenas de gocheo en casa sean algo insuperable, nada como elegir su última novedad que de hecho, comienza a estar agotado en muchos de sus establecimientos.

Estamos hablando del queso Raclette Entremont que se presenta en lonchas. Una de las novedades de Mercadona que mejor acogida ha tenido y que te va a permitir disfruta del queso como nunca. Este es un tipo de queso que se caracteriza por ser de los mejores para cocinar ya que se puede fundir de modo que lo vas a poder añadir a infinidad de platos.

El queso raclette es una especialidad de queso original de suiza que proviene de la vaca alpina. Se caracteriza por tener un sabor muy peculiar que es además de los más deseados debido a la alimentación de las vacas del que proviene las cuáles comen hierba fresca en verano y heno de pradera en el invierno.

Si deseas probarlo en Mercadona lo tienen bajo esta marca, Entremont que se ha especializado en lanzar un producto que como ellos mismos explican, nos va a servir para elaborar uno de los platos más tradicionales en los Alpes, la raclette y que debe su nombre precisamente al queso que se utiliza para prepararlo. La raclette lleva además patatas y charcutería de las montañas y todo ello se sirve con una buena cantidad de queso fundido o gratinado, algo que puedes conseguir con este queso que os presentamos.

Si deseas poder hacer tu propia raclette en casa, y fundir estas lonchas sobre patatas, embutidos y también, sobre verduras y carnes, no tardes en ir a por tu paquete de queso raclette Entremont. Se vende a un precio de 4,45 euros para una cantidad de 400 gramos y que nos puede dar para dos o tres personas.