Mercadona tiene el alimento más rico y saludable a un precio de escándalo, los nutricionistas lo recomiendan y tú no podrás dejar de comerlo una y otra vez. El queso es un ingrediente básico en cualquier nevera, no puede faltar de una comida, desayuno, merienda o cena que se precio. Puede llegar a la mesa en forma de salsa, bocadillo o por sí solo, un simple queso con vino o con una cerveza ya está espectacular, no necesita ni pan. Además, es un ingrediente saludable y recomendable según los nutricionistas.

Mercadona tiene el alimento más rico que recomiendan los nutricionistas

El queso es un alimento básico que no debemos dejar de comer y de tener en casa. En su justa medida y teniendo en cuenta que necesitamos el calcio y las proteínas de este alimento, es uno de los que se recomienda por parte de los nutricionistas. Mercadona nos trae a casa lo mejor de la mano de este queso.

Un queso ligero o light es una buena opción para los amantes de este alimento. La forma de conseguir disfrutar de las propiedades de este ingrediente sin la grasa que lo acompaña. Uno de los grandes problemas del consumo de queso es incorporar a nuestra dieta la grasa que con un producto light se reduce.

Es un queso semicurado. El punto de cremosidad del queso puede generar un cierto debate, para algunos es indispensable que sea tierno y otros lo prefieren más seco. Con un semicurado no hay margen de error posible, estará en su justo punto para ambos, solo necesitamos buscarle un complemento, unos trocitos de baguette o de pan de pueblo.

Incluye los tres tipos de leche. Esta delicia de Mercadona incluye todos los tipos de leche, de cabra, oveja y vaca en una mezcla perfecta en la que el sabor es lo que acaba predominando. Buscamos ese sabor intenso de la cabra, con la cremosidad de la leche de cabra, para darle el toque especial de la oveja, al que quizás no estamos tan acostumbrados.

Puedes tener esta cuña de Mercadona por menos de 4 euros. Cortar el queso en casa, rallarlo al momento para deliciosos platos de pasta o simplemente disfrutarlo al máximo con una copa de vino al lado. Todo es posible que el alimento más rico de Mercadona que recomiendan los nutricionistas y cuesta solo 3,58 euros los 400 gramos. No podrás dejar de comerlo, nada más lo pruebes.