Aliexpress lanza una bajada histórica: dispara las ventas en el Iphone 15 de oferta

El iPhone 15 fue lanzado hace menos de un año y desde entonces, muchos han sido los que han querido tenerlo. Sin embargo, como ya es casi una costumbre, Apple no da mucho tiempo de margen entre lanzamientos y se prepara para sacar a la venta el iPhone 16 este mes de septiembre. Por este motivo, el que fuera ( y sigue siendo) el smartphone más deseado de todos, se puede encontrar ahora a un precio que nadie se puede creer en un gigante del comercio online como es Aliexpress. La famosa tienda china ha decidido rebajar el stock que le queda del iPhone 15 de modo que lo podemos comprar ahora a un precio de lo más económico.

Aunque el iPhone 16 está a punto de salir, y todos los entusiastas de la tecnología tienen la vista puesta en las novedades que traerá, el iPhone 15 sigue siendo una joya codiciada por muchos. ¿Por qué? Porque sigue siendo uno de los smartphones más avanzados del mercado, combinando un diseño impecable con la potencia que caracteriza a Apple. De este modo, para aquellos que están buscando hacerse un regalo especial al final del verano, justo cuando se inicia la nueva temporada en septiembre, este es el momento perfecto para darse un capricho. El iPhone 15, con sus características innovadoras y su diseño elegante, es una opción excelente para aquellos que buscan lo mejor en tecnología. Además con la rebaja de más del 30% que le aplica ahora Aliexpress, puedes hacerte ahora con el smartphone de tus sueños por menos de 700 euros. Este tipo de oportunidades no se presentan todos los días, y menos con un dispositivo de la talla del iPhone 15. Así que, si has estado esperando el momento perfecto para actualizar tu móvil, o simplemente deseas darte un gusto, este es el momento indicado.

Aliexpress lanza una bajada histórica para el iPhone 15

El iPhone 15 ha capturado la atención de millones desde su lanzamiento en septiembre de 2023, y no es para menos. Este dispositivo se caracteriza por su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, que ofrece una experiencia visual inigualable. El uso de la tecnología OLED proporciona colores vibrantes y negros profundos, lo que convierte a cada imagen en una verdadera obra de arte. Además, la tasa de refresco de 90Hz garantiza una navegación fluida y una experiencia de usuario inmejorable, ya sea que estés jugando, viendo videos o simplemente navegando por internet.

Además de su impresionante pantalla, el iPhone 15 ahora de oferta en Aliexpress cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, lo que asegura un rendimiento rápido y eficiente, incluso al ejecutar aplicaciones exigentes o multitarea. El sistema operativo iOS 17 optimiza aún más la experiencia, ofreciendo funciones innovadoras y una interfaz de usuario intuitiva. No es solo un smartphone; es una herramienta potente que se adapta a las necesidades de cada usuario, desde profesionales hasta aficionados a la fotografía.

Resistencia y durabilidad

El iPhone 15 no sólo es bonito, sino que también es robusto. Con certificación IP68, este dispositivo es resistente al polvo y al agua, lo que significa que puede sobrevivir a accidentes que dejarían fuera de combate a otros teléfonos. Ya sea que te encuentres en la playa, bajo la lluvia, o simplemente quieras tener la tranquilidad de que tu móvil está protegido, el iPhone 15 te cubre las espaldas. La resistencia no se limita al exterior, ya que su batería de 3000-3500 mAh asegura una autonomía suficiente para pasar el día sin preocuparte por quedarte sin carga.

La carga rápida y la carga inalámbrica son otras dos características que hacen que este teléfono destaque. Estas funciones te permiten mantener tu dispositivo listo para usar en todo momento, sin importar lo ocupada que sea tu agenda. Además, con la tecnología de reconocimiento facial, desbloquear tu iPhone 15 es rápido y seguro, ofreciendo una capa adicional de protección a tus datos.

Una cámara que destaca en todos los sentidos

La fotografía es uno de los puntos fuertes del iPhone 15. Equipado con dos cámaras traseras de 12 MP cada una, este smartphone está diseñado para capturar imágenes nítidas y detalladas en cualquier situación. Ya sea que estés tomando fotos en condiciones de poca luz o en un día soleado, la estabilización óptica asegura que cada toma sea clara y sin desenfoques. La cámara frontal, también de 12 MP, es ideal para selfies y videollamadas, ofreciendo una calidad de imagen superior.

Además, el iPhone 15 está preparado para el futuro con su conectividad 5G, lo que te permite navegar a velocidades impresionantes, descargar contenido en segundos y realizar videollamadas sin interrupciones. Y si eres de los que disfrutan compartiendo momentos especiales en redes sociales, la velocidad y la calidad de las imágenes del iPhone 15 harán que tus publicaciones destaquen.

La oferta irresistible de Aliexpress

Lo que realmente ha sorprendido a todos es la oferta actual de Aliexpress. En un movimiento que nadie esperaba, la plataforma ha lanzado una bajada histórica en el precio del iPhone 15, dejando a muchos con la boca abierta. Este dispositivo, que normalmente tiene un precio de más de 1.000 euros, ahora se puede adquirir por solo 708,73 euros. Una rebaja del 31% que hace que esta oferta sea casi imposible de resistir.

Este precio increíble se debe a la próxima llegada del iPhone 16, lo que ha llevado a una disminución en los precios del modelo anterior. Sin embargo, el iPhone 15 sigue siendo una de las mejores opciones del mercado, y ahora es más accesible que nunca. Si has estado esperando el momento adecuado para cambiar de móvil, este es el instante que estabas esperando.