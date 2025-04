Alerta urgente por la retirada de estas conservas que se venden en los supermercados: alerta de Sanidad

En los últimos días, se ha encendido una nueva señal de alarma en materia de seguridad alimentaria en España. Las autoridades han alertado a la población sobre la necesidad de no consumir ciertos productos en conserva que se encuentran actualmente en los supermercados, ya que se ha detectado la presencia de fragmentos de caucho en varios de ellos. La información, comunicada oficialmente por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), advierte de los posibles riesgos para la salud asociados a la ingesta de estas conservas, lo que ha llevado a su retirada inmediata.

La alerta no se limita a un punto geográfico concreto, aunque los primeros lotes se distribuyeron principalmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las autoridades no descartan que dichos productos hayan llegado a otras zonas del país mediante la redistribución. Se trata de un caso que pone de nuevo el foco en la importancia de los controles alimentarios, el cumplimiento normativo por parte de las empresas y la rapidez de actuación ante potenciales riesgos sanitarios.

Retirada urgente de conservas vegetales de la marca HAK

En un comunicado oficial difundido por la AESAN, se ha informado de la retirada inmediata de una serie de conservas vegetales de la marca HAK. El motivo: la presencia de cuerpos extraños en el interior de los envases, concretamente fragmentos de caucho, que suponen un claro riesgo para el consumidor.

Esta situación se ha notificado desde los Países Bajos, país de origen de los productos, tras una revisión interna de calidad llevada a cabo por la propia empresa. Ante la detección de esta anomalía, la compañía informó a las autoridades competentes, iniciando así el protocolo establecido por la normativa europea en materia de seguridad alimentaria.

Según el informe proporcionado, los productos implicados se presentan en tarros de vidrio con capacidad de 370 ml y 710 ml, y han sido identificados con los códigos de lote comprendidos entre LG262 y LG292. Estos códigos pueden localizarse fácilmente en el reborde de la tapa, por lo que se insta a los consumidores a revisar detenidamente los envases que tengan en casa.

En cuanto a los tipos de conserva, se trata concretamente de col rizada (BoerenKool), espinacas (Spinazie) y espinacas con crema (Spinazie-met room), todos ellos productos vegetales habituales en muchas cocinas españolas.

La distribución inicial de estos productos tuvo lugar en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, dadas las dinámicas del comercio y las posibles redistribuciones entre puntos de venta o plataformas logísticas, no se descarta su llegada a otras comunidades autónomas.

Por ello, la alerta se ha extendido a nivel nacional y se ha activado el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que permite una comunicación inmediata entre las autoridades sanitarias de las diferentes regiones.

Cómo actuar

La AESAN ha sido clara en sus recomendaciones: cualquier persona que tenga alguno de los productos afectados debe abstenerse de consumirlo. Además, se aconseja revisar cuidadosamente los envases en busca de los códigos de lote que van desde LG262 hasta LG292. Si se identifica uno de estos lotes, se debe proceder a su devolución en el establecimiento donde se adquirió o, en su defecto, desecharlo de forma segura.

No hay constancia, hasta el momento, de que se hayan producido daños o intoxicaciones derivadas del consumo de estos productos. No obstante, las autoridades insisten en que no deben ser ingeridos bajo ningún concepto, incluso si aparentemente no presentan ninguna anomalía visible. La recomendación aplica tanto a tarros ya abiertos como a aquellos que aún permanecen cerrados.

Presencia de caucho en alimentos

Aunque pueda parecer inofensivo a simple vista, la presencia de cuerpos extraños como trozos de caucho en productos alimenticios puede suponer riesgos significativos. En primer lugar, puede provocar asfixia, especialmente en personas mayores, niños o personas con dificultades de deglución. Además, estos fragmentos pueden causar daños internos, cortes o lesiones en la boca, garganta o tracto digestivo si son ingeridos accidentalmente.

Por otro lado, la presencia de elementos ajenos a los ingredientes declarados también plantea un problema legal y ético. Las normativas europeas en seguridad alimentaria son muy estrictas en este aspecto: cualquier producto que pueda presentar un riesgo, aunque sea leve, debe ser retirado del mercado de inmediato. La empresa que lo fabrica está obligada a notificar el incidente a las autoridades, tal y como ha ocurrido en este caso.

El SCIRI ha permitido que la alerta se gestione de forma eficaz y en tiempo récord. Este sistema, que conecta a las diferentes comunidades autónomas y organismos de control, garantiza una reacción inmediata ante cualquier peligro alimentario que pueda afectar a los consumidores.

Gracias a esta red de información, las autoridades han podido actuar con rapidez y emitir comunicados preventivos a la población. Desde la AESAN se ha puesto en marcha un protocolo de seguimiento para asegurarse de que los productos sean retirados de los puntos de venta.