Alerta alimentaria: ruegan no consumir estos dulces que se venden en los supermercados

Las alertas alimentarias son muy importantes para poder advertir a la población de los riesgos que supone el uso o consumo de determinados productos, que por el motivo que sea en cada caso puede suponer un riesgo para la salud o la seguridad de todos o un grupo determinado de usuarios, por lo que hay que prestar siempre mucha atención a este tipo de avisos. Hoy te mostramos una nueva alerta alimentaria emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria sobre unos dulces que están a la venta en casi todos los supermercados… ¡mucho cuidado!.

Alerta sobre los caramelos de Chupa Chups

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), que depende del Ministerio de Consumo, ha lanzado una nueva alerta alimentaria para advertir a la población sobre la presencia de gluten sin declarar en unos caramelos de goma que se pueden encontrar en los supermercados, entre otros establecimientos. Esta alerta se emitió originalmente el pasado 9 de marzo, y ahora la AESAN ha ampliado la información relativa a la misma.

Se trata de los caramelos de goma Sour Mini Tubes, de la marca Chupa Chups, que en algunos lotes no se habría etiquetado la presencia de gluten, lo que supone un riesgo para las personas que no pueden consumirlo. El gluten es un alérgeno cuya presencia debe expresarse notoriamente en los envases de los alimentos que lo contienen para así evitar problemas de salud que pueden llegar a ser muy graves en las personas intolerantes.

El comunicado de la AESAN destaca lo siguiente:

«Como ampliación de la información transmitida el pasado 9 de marzo de 2023, la comunidad autónoma de Cataluña ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de que la retirada de productos se extiende a un nuevo lote de la presentación de 70 gramos y nuevos lotes de la presentación de 150 gramos».

Así mismo, los lotes afectados en la presentación del envase de 70 gramos son L1101 (03/2023), y en el envase de plástico de 150 gramos L1211 (05/2023), L1381 (09/2023), L1456 (11/2023), L1456 (11/2023), L2034 (01/2024), L2081 (02/2024), L2082 (02/2024), L2254 (06/2024), L2386 (09/2024).

En el caso de que tengas uno de los envases afectados, puedes llevarlo al establecimiento en el que lo compraste y te devolverán el dinero aunque no tengas el ticket de compra. Si tienes uno pero no es de los afectados entonces puedes consumirlos que no pasará nada, así como tampoco supondrá un problema que tengas uno de los afectados si no eres intolerante al gluten.