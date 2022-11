Aldi se marca un Decathlon y saca a la venda un forro polar éxito en ventas

Ahora que estamos en plena época de frío, resulta más que esencial poder tener ropa de abrigo que sea de calidad. Y no es sólo cuestión de tener una buena parka o un abrigo acolchado de los que se dice que son los más efectivos para no pasar frío, sino que los polares se han puesto muy de moda, tanto es así que todo el mundo los busca en tiendas como Decathlon, aunque no es la única que los vende. De hecho, los supermercados Aldi se han marcado un Decathlon y acaban de poner a la venta un forro polar que ya se ha convertido en todo un éxito en ventas.

El forro polar que arrasa en Aldi

Muchas son las ofertas que no podemos dejar escapar en Aldi y aunque estos días, estos supermercados estén dando mucho que hablar gracias a su catálogo de juguetes, lo cierto es que entre sus propuestas de moda, destaca un forro polar que bien podría hacerle la competencia a los que se encuentran en Decathlon.

El forro polar de Aldi es una prenda de la marca Active Touch, y ya se ha convertido en el producto más vendido de estos supermercados, pero no sólo debido a su calidad sino que además su precio es de tan sólo 15,99 euros y como ves en la imagen se puede comprar en distintos modelos.

Este forro polar está disponible en el clásico diseño con cremallera y cuello alto, pero puedes elegir entre el modelo con capucha o sin capucha y en varios colores: blanco, gris y negro. Una prenda que es para hombre y cuyas tallas disponibles son M y L, aunque también te puedes hacer con él en el caso de ser mujer y garantizar que vas a ir bien abrigada este invierno. Una vez abrochado podrás comprobar como su diseño garantiza que quede pegado al cuerpo y de este modo que el frío, ni el viento lleguen a traspasar la tela. Si lo deseas puedes ponerte encima un chaleco o un abrigo.

Un forro que además se puede lavar sin problema alguno en la lavadora. Se aconseja que el lavado sea tibio (sin superar los 30 grados de temperatura), con detergente suave y mucho mejor si lo lavas en un programa delicado.

Active Touch es una empresa especializada en la fabricación de prendas de esquí principalmente, por lo que podrás imaginarte la alta calidad que tiene su forro y el porqué está teniendo tantísimo éxito entre los clientes de Aldi. ¿A qué esperas para ir a por el tuyo?.