La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la plataforma de pisos turísticos Airbnb por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitaban sin licencia, según ha informado este miércoles el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy. Sin embargo, desde la compañía ya han mostrado su rechazo hacia esta sanción y han comunicado que van a apelar.

«Airbnb está profundamente en desacuerdo con esta decisión y la apelará. Airbnb siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma. El Ministerio de Consumo ha eludido los procesos legales y ha proporcionado un listado de anuncios desarrollado utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)», explica un portavoz de Airbnb en un comunicado.

Airbnb se defiende denunciando que no se ha tenido en cuenta que hay distintas tipologías de anuncios. «Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no sólo se extralimita – ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos – también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que Airbnb no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas que Airbnb cumple plenamente», defienden.

Airbnb defiende que cumple la Ley

Como indican desde Airbnb, se trata de una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. Además de que aclaran que Airbnb siempre pide a los anfitriones que certifiquen su cumplimiento con las regulaciones locales.

El comunicado de Airbnb también destaca los siguientes puntos:

En diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario. En este sentido, determinó que como prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información y no presta el servicio final de hospedaje.

En enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TSJUE, dictó una sentencia clave: la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia. Además, el Tribunal señaló que Airbnb es un «intermediario neutro» de los servicios de la sociedad de la información, y que no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos. Como tal, se le aplica la Directiva de Comercio Electrónico.

Cabe destacar que en Airbnb no sólo se anuncian viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamiento (como apartamentos turísticos, hoteles, hostales, viviendas de temporada, etc.) que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo.

Perseguir la oferta ilegal

Airbnb y el Consell Insular d’Eivissa firmaron en Diciembre de 2020 un acuerdo histórico para ayudar a los anfitriones a cumplir con la regulación local y apoyar las tareas de inspección de las autoridades. Este acuerdo, que sigue vigente y en funcionamiento, consiste en un protocolo para requerir información sobre aquellos anuncios que las autoridades hayan iniciado expedientes sancionadores porque no cumplen con la regulación local, y que Airbnb eliminará posteriormente de la plataforma.

Desde 2018, el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb trabajan juntos compartiendo información para ayudar a eliminar a los operadores que no respetan la normativa. Airbnb ha facilitado al Ayuntamiento las tareas de inspección y control. Además, en Barcelona, la plataforma creó una herramienta de verificación postal que obliga a los anfitriones a usar direcciones verificadas en los nuevos anuncios para estancias turísticas que se publican en la ciudad. Esta colaboración ha permitido retirar más de 7.000 anuncios de la plataforma. Airbnb también recuerda a los anfitriones la necesidad de comprobar y cumplir con las leyes locales antes de anunciar su espacio en la plataforma.

Registro en Airbnb

Airbnb siempre recuerda a los anfitriones la necesidad de comprobar y cumplir con las leyes locales antes de anunciar un espacio en la plataforma.

Airbnb pide a todos los anfitriones que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda a lo largo del año que comprueben y cumplan con las reglas locales. Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma.

Además, en los últimos años, Airbnb ha puesto en marcha diversas iniciativas que para reforzar la confianza en la plataforma, como: