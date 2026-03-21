Este viernes se ha anunciado el paquete de medidas anticrisis del Gobierno que incluyen bajar al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y que se empiezan a hacer efectivas este domingo. No obstante, los agricultores consideran que estas medidas «serían insuficientes en el caso de que se prorrogará la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días».

En concreto, los agricultores alertan de que podría haber desabastecimiento alimentario, si no se toman medidas como ayudas directas en 15 días o un mes. «En un mes ya tendríamos que abordar el problema de una forma mucho más estructural, es decir, centrarnos en garantizar la producción agroalimentaria, la viabilidad de las explotaciones agrarias y, lo que es también muy importante, el abastecimiento alimentario al conjunto de la población», explican desde Coag a OKDIARIO.

Por otro lado, desde Coag también han destacado que «las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno son necesarias para afrontar el shock de costes que están sufriendo las explotaciones agrarias en un momento crítico en el que enfrentamos una serie de labores de primavera, gastos tanto en combustibles como en fertilizantes para la llegada a buen puerto de las cosechas de cereales, hortalizas, frutales, etc».

«Estas medidas tratan de que esos costes no se disparen o al menos se compensen para que los agricultores puedan garantizar una viabilidad económica y una llegada a buen puerto de las cosechas que ya hemos iniciado. De todas formas, estas medidas son importantes en este primer momento», defienden desde Coag.

Medidas anticrisis del Gobierno para evitar subida de precios

Las medidas anticrisis del Gobierno entran en vigor este domingo e incluyen la luz, el gas, los carburantes y también la vivienda. En total, una serie de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en las que el Gobierno va a invertir 5.000 millones.

Entre ellas destacan bajar al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y suprimir impuestos a la electricidad. Además, el plan incluirá una reducción al mínimo (5%) del impuesto especial de la electricidad y una bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica actualmente en el 7%.

El alivio fiscal se ampliará también en el caso del combustible, donde más se ha notado el impacto de la guerra de Irán. Así, el plan del Gobierno incluye reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Otras de las medidas anticrisis es que también se elevará la ayuda mínima por beneficiario del Bono Social Térmico, para aliviar el impacto en las facturas de gas de aquellos consumidores de energía térmica más vulnerables y, por tanto, más expuestos a la volatilidad de los precios de la energía. De esta forma, el Gobierno de coalición recupera parte del escudo social que trató de prorrogar primero en un decreto conjunto con la subida de las pensiones.

Dentro de las medidas anticrisis también se ha incluido la congelación de los contratos de alquiler o el tope de precios, cuestiones que habían exigido los socios de Sánchez.