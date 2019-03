Afectados españoles por Volkswagen se unen en Alemania a otros perjudicados

Los afectados españoles por la falsedad de las emisiones de los vehículos Volkswagen se unen en Alemania a otros 400.000 perjudicados, en la mayor demanda a nivel europeo contra el grupo automovilístico alemán.

La Agrupación de Afectados por Volkswagen informó este martes de que se ha unido a la mayor demanda de consumidores jamás presentada en Europa contra una compañía privada.

Los más de 3.000 afectados españoles han decidido demandar a través de www.afectadosvolkswagenabogados.com.

La decisión está motivada por el dictamen del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que acordó “la transmisión del procedimiento, en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo, a las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig”.

La Audiencia Nacional decidió el pasado viernes “desestimar” las apelaciones interpuestas por los diferentes colectivos de afectados contra la decisión del juez Ismael Moreno de enviar el procedimiento a Alemania.

Los afectados no están de acuerdo con esta medida porque supone que, todo aquel afectado que no se una a la demanda colectiva, no podrá iniciar el proceso en España.

Hasta la celebración de la primera vista, prevista para junio de 2019, los afectados españoles podrán seguir uniéndose a la demanda colectiva.

La Agrupación insiste en que, a pesar de haber accedido a la modificación del software (que ha sido la solución planteada por Volkswagen) siguen teniendo derecho a una indemnización.

“Nos gustaría que quedara muy claro que, aunque el dueño de un vehículo afectado haya accedido a la solución que ha planteado Volkswagen de cambiar el trucaje del software? Aún así, tienen derecho a una indemnización”, aclara el presidente de la Agrupación, Antonio Heredero.