Adiós a las pensiones: no vas a cobrar ni un duro si no presentas este papel ante la Seguridad Social

Ya es oficial: se confirma la subida de las pensiones de la Seguridad Social para el mes de febrero. El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles 12 de febrero el nuevo decreto ómnibus que incluye la revalorización de casi 12 millones de pensiones, así como la prórroga en los descuentos para el transporte, entre otras medidas. Los pensionistas españoles están obligados a presentar una serie de documentos para poder seguir accediendo a la prestación.

Después de un mes en el que incluso se llegó a dudar de la subida de las pensiones programada para 2025, en la tarde del miércoles el Congreso aprobó el nuevo paquete ómnibus que confirma la subida de las pensiones contributivas, máximas, mínimas, pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. La Cámara Baja aprobó este nuevo paquete de medidas que ya fue publicado hace unos días en el Boletín Oficial del Estado con 315 votos a favor, 33 en contra de Vox y una abstención, del PNV.

Finalmente, y a pesar de las intenciones del Gobierno, el nuevo decreto ómnibus incluye sólo 29 medidas de las 80 que incluía la anterior norma que, en los primeros días de enero, Junts y Partido Popular tumbaron en el Congreso. Después del pacto de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, salió adelante esta polémica norma en la que se incluye una protección para los okupas que están en situación de vulnerabilidad, aunque gracias al partido catalán se han incluido unas garantías para los propietarios.

Obligaciones con las pensiones de la Seguridad Social

Los 9,3 millones de españoles que reciben una pensión contributiva de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares podrán disfrutar en este mes de febrero de la subida del 2,8% que ya se dio en el primer mes del año. Para poder seguir siendo beneficiario de esta prestación, tienen que cumplir con una serie de obligaciones, conforme estipula la Seguridad Social a través de su página web.

Las obligaciones de los pensionistas de la Seguridad Social y la posible cancelación de las mismas están recogidas en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. «En caso de no presentar la documentación requerida en el plazo establecido o de no comparecer ante la entidad gestora, previa citación, la prestación o complemento a mínimos de la misma será objeto de suspensión cautelar», dice esta norma que deja claro que se tiene que comunicar a la Administración, dentro de un plazo de 30 días, las siguientes variaciones que se produzcan en la vida de los pensionistas.

Cambios de domicilio: residencia habitual o fiscal.

Inicio de actividades laborales.

Cambios en la situación económica: rentas de trabajo, reconocimiento y/o cobro de otras prestaciones o pensiones nacionales o extranjeras u otro tipo de rentas.

Cambios de la situación familiar: estado civil, nacimientos, defunciones…

«Asimismo, los beneficiarios de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, cuyo disfrute se encuentre condicionado a la residencia efectiva en España, podrán ser citados a comparecencia en las oficinas de la entidad gestora competente», informa la Seguridad Social, que también deja claro que se puede rehabilitar el acceso a la pensión si se presentan los documentos requeridos antes de los 90 días. «Si se presenta la documentación solicitada o se comparece transcurridos más de 90 días desde su solicitud o citación, se producirá la rehabilitación de la prestación o de su complemento, con una retroactividad máxima de 90 días», dice la norma.

Las obligaciones para las pensiones no contributivas

Las personas que son beneficiarias de una pensión contributiva también tienen una serie de obligaciones. A esta ayuda pueden acceder las personas que no llegan a una cotización mínima de 15 años y en este 2025 las PNC han subido a razón de un 9% hasta un total de 7.905,80 euros anuales (568,70 euros mensuales en 14 pagas).

Uno de los requisitos para acceder a una pensión no contributiva es carecer de unos ingresos suficientes, que en cómputo anual tienen que ser inferiores a 7.905,80 euros. Para ello se tienen que declarar todos los ingresos en la unidad de convivencia a través de un documento que tiene que ser presentado durante el primer trimestre del año. Los pensionistas que no presenten este papel perderán su acceso a las pensiones no contributivas, ya sea de jubilación o de invalidez.