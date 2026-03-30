Adiós al pellet: estas son las mejores alternativas que todo el mundo quiere

Fabricado a partir de aserrín y madera, el pellet es un combustible que presenta grandes ventajas a la hora de calentar la casa en invierno. Entre su propiedades más destacadas, encontramos poder calorífico, contenido de humedad muy bajo en comparación con la madera tradicional, etc. Por todas estas razones, la demanda de estufas de pellets se ha disparado en los últimos años y, como consencuencia, su precio también.

Aumento del precio de los pellets

Durante los últimos meses del verano de 2022, se registró un aumento notable en el precio de los pellets, mostrando una tendencia de crecimiento aparentemente incontrolable. En tan solo un año, el coste promedio por kilogramo de este material se elevó hasta un 67%, pasando de menos de 0,30 euros en 2021 a superar los 0,50 euros.

En este contexto, cada saco de 15 kilogramos, comúnmente utilizado para este tipo de combustible, alcanzara un precio de aproximadamente 8 euros, según datos de AVEBIOM, la Asociación Española de la Biomasa. Mientras, en 2021 el precio rondaba los 4,5 euros por saco.

Desde enero de 2023, el precio de los pellets en las fábricas comenzó a disminuir de manera gradual pero constante en toda Europa, lo que resultó en un aplanamiento de la curva de precios. Esto ha contribuido a estabilizar el valor de la materia prima, aunque se ha mantenido en cifras superiores a las registradas hace dos años.

La OCU analiza la leña y los pellets

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que los costes de funcionamiento de una estufa de leña y una estufa de pellet son bastante similares. La principal diferencia entre ambos sistemas radica en el precio de adquisición: una estufa de pellets puede costar el doble que una de leña.

Una situación similar se presenta con las calderas de pellets en comparación con las de leña, aunque el coste inicial tiende a reducirse con el tiempo. Además del precio de compra, hay que considerar los costes de instalación y mantenimiento, que generalmente son más elevados en los sistemas de pellets.

En cuanto al combustible, a pesar de que el precio por kilogramo de leña suele ser más económico que el del pellet, las estufas de pellets son más eficientes en términos de consumo de combustible para el mismo período de funcionamiento.

Esta eficiencia significa que la diferencia de precio entre ambos tipos de combustible se ve prácticamente compensada por el menor consumo de pellets. Por ejemplo, al calentar una vivienda de 90 m2, la diferencia anual entre el uso de leña y pellets sería aproximadamente de 33 euros.

Las ventajas de la bomba de calor

Cada vez son más las personas que están buscando una alternativa a las estufas de pellet, y la bomba de calor es una de las mejores. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) acerca del uso de bombas de calor en los hogares españoles, se estima que hay una cantidad superior a los 8,5 millones de estas unidades instaladas.

La bomba de calor es un sistema de climatización adaptable que mantiene la temperatura ideal en todas las estaciones del año aprovechando la energía del entorno para producir calor, frío o agua caliente sanitaria.

Su funcionamiento minimiza el impacto ambiental y supone un gran ahorro energético. Al utilizar fuentes renovables como el aire, el suelo o el agua, la bomba de calor es una opción ecológica para regular la temperatura en hogares y edificios.

Funciona con un compresor que usa electricidad para transferir el calor en lugar de producirlo, lo que resulta en un consumo de energía mucho menor que otros sistemas de calefacción o refrigeración. Esta eficiencia es tan significativa que en algunos casos se la considera como energía renovable.