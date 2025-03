Adiós a pagar gafas y lentillas en 2025: la ayuda de la Seguridad Social si cumples este requisito

Los ciudadanos españoles que están en situación de vulnerabilidad tendrán una ayuda en este 2025 para comprar gafas y lentillas. El Ministerio de Sanidad destinará casi 50 millones de euros para cuidar la salud visual de las personas que puedan demostrar estar en una situación vulnerable. Durante los próximos meses se especificarán los requisitos para poder acceder a una ayuda en gafas y lentillas que está confirmada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva iniciativa del Gobierno.

El pasado mes de diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció en la Comisión de Sanidad del Congreso una ayuda para la compra de gafas y lentillas a la que podrán acceder las personas que demuestren estar en situación de vulnerabilidad. La política de Sumar confirmó que desde su ministerio se invertirán 48 millones de euros en cuidar la salud visual de las personas que no se pueden permitir unas gafas, que tienen un coste medio de alrededor de 200 euros, dependiendo de la dioptría.

«La medida contará con una inversión de 48 millones de euros y se implementará mediante un sistema de ayudas directas, diseñado para eliminar trabas burocráticas y facilitar su acceso a las familias de forma sencilla y ágil», confirmó Mónica García en el Congreso de los Diputados. Estas ayudas en gafas y lentillas irán destinadas exclusivamente a las personas que «más lo necesitan».

El pasado mes de mayo, la ministra de Sanidad ya confirmó esta nueva iniciativa que repercutirá de forma positiva en los más de 700.000 menores que no pueden permitirse comprarse unas gafas, según confirmó el informe «Radiografía de la pobreza visual infantil en España 2024». «No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud», dijo en su día la política que dejó claro que esto «hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual».

Requisitos para la ayuda en gafas y lentillas

Con esta iniciativa confirmada para el año 2025, España se quiere poner a la altura del resto de los países de Europa donde los menores y las personas más vulnerables tienen acceso a una ayuda en la compra de gafas y lentillas. Por ejemplo, en Francia las gafas y lentillas son gratis para los mayores de 16 años, que pueden renovarlas cada dos años, y en Alemania son gratuitas para los que tienen menos de 18. En Reino Unido, los menores y personas con problemas graves de visión tienen acceso a grandes descuentos en gafas y lentillas.

Así que España comenzará a ponerse al día en los próximos meses con los menores cuyas familias estén en situación de vulnerabilidad. Mónica García también ha confirmado que se trabaja junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos-Optometristas y la Sociedad Española de Oftalmología en «definir los detalles y establecer el mejor mecanismo de distribución» para que la ayuda en gafas y lentillas «llegue a quienes más lo necesitan».

La miopía en aumento en los jóvenes

El Instituto Nacional de Estadística actualizó datos el pasado 2020 sobre la situación de los problemas visuales en España, confirmando que cuatro de cada diez jóvenes en España requieren gafas o lentes de contacto. En concreto, el 42,36% de los jóvenes de 15 a 24 años y el 40,93% de los de 25 a 34 años tienen problemas de visión, según dedujo el INE de la encuesta realizada en su día. Este estudio también sacó en claro que más de 24 millones en España mayores de 15 años utilizan gafas o lentillas.

Así que, con estos números encima de la mesa, esta ayuda en gafas y lentillas supondrá un ahorro para las familias españolas teniendo en cuenta que el coste medio de las gafas está en 197,35 euros y el de lentillas en 120 euros. En los próximos meses se conocerán los requisitos y formularios que tendrán que completar los ciudadanos que se podrán beneficiar de esta ayuda de 50 millones de euros en los problemas visuales de la población. Todo se podrá realizar a través de la página oficial de la Seguridad Social una vez sean confirmados todos los requisitos y condiciones para acceder a esta ayuda.