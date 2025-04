Adiós ojeras: todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara desde que uso los parches de Mercadona

Hay veces que encuentras un producto que cambia por completo tu rutina, y no porque te prometiera milagros imposibles, sino porque, de repente, lo pruebas, te miras al espejo… y notas algo distinto. Mejor dicho: te lo notan los demás. Eso es justo lo que me ha pasado con los parches para ojos de hidrogel Glow Deliplus con colágeno de Mercadona. No exagero si digo que desde que los uso, noto mi rostro mucho más descansado, ya que todos sabemos lo poco favorecedor que es sufrir de ojeras, teniendo en cuenta que no siempre se producen por descansar poco, sino que a veces son algo incluso hereditario.

Además, se trata de unos parches que apenas cuestan 1,75 euros, vienen dos unidades por paquete y, sinceramente, no esperaba nada especial. Pero el primer día que los utilicé tenía los ojos especialmente hinchados y me los puse casi como último recurso antes de salir. Veinte minutos después, algo había cambiado. No es que las ojeras desaparecieran por arte de magia, pero se habían desinflamado, la piel estaba más jugosa, y yo tenía mejor cara. Como si hubiese dormido ocho horas del tirón. Y ahí empezó mi idilio con estos parches. Desde entonces, los tengo siempre en casa. No los uso todos los días, pero sí en esos momentos clave: antes de una comida importante, cuando he tenido una noche mala, o simplemente cuando quiero regalarme unos minutos de cuidado. Porque más allá del efecto visible, también hay algo de ritual en eso de sentarte tranquila, ponértelos y no hacer nada durante veinte minutos. Es un pequeño lujo diario que no pesa en el bolsillo.

Así son los parches Glow Deliplus con colágeno de Mercadona

Lo primero que llama la atención de estos parches de hidrogel con colágeno es su formato: blanditos, fresquitos y perfectamente adaptados a la forma del contorno del ojo. Nada más abrir el sobre, ya se nota ese efecto frío que calma y descongestiona. Pero lo verdaderamente interesante está en sus ingredientes.

Están enriquecidos con colágeno y alantoína, dos activos que ayudan a mejorar la elasticidad de la piel y a suavizar pequeñas líneas de expresión. No son milagrosos (ningún cosmético lo es), pero su combinación hidrata, ilumina y deja la zona mucho más lisa y descansada. Además, incorporan una mezcla de péptidos y extractos calmantes que refuerzan la barrera cutánea y proporcionan un efecto tensor inmediato.

Otro punto a favor: son aptos para todo tipo de piel. La mía es sensible y nunca me han irritado, al contrario, noto frescor y alivio al instante. Y lo mejor de todo es que están fabricados en Corea, el país rey de la cosmética que mima hasta el más mínimo detalle en este tipo de productos.

Cómo se usan correctamente (y un truco personal)

Usarlos es sencillísimo: con la piel limpia y seca, solo tienes que colocar un parche en cada ojo, justo en la parte inferior del contorno. Déjalos actuar durante 20 minutos y luego retíralos. El truco está en no enjuagar, sino masajear suavemente el exceso de producto con los dedos hasta que se absorba por completo. La sensación es una mezcla entre hidratación profunda y frescor.

Mi consejo personal: mételos en la nevera unos minutos antes de usarlos. Ese toque frío multiplica el efecto descongestionante y hace que el contorno del ojo se vea aún más descansado. Es un secreto sencillo pero eficaz, sobre todo si eres de las que se despiertan con bolsas marcadas o miradas cansadas.

¿Funcionan de verdad?

Seguro que como yo, piensas que muchas veces al usar productos cosméticos que prometen casi un milagro, es difícil que sea cierto. Sin embargo, cuando son los demás los que te dicen que ven resultados, es muy distinto. Es lo que ocurre con estos parches de Mercadona. Prometen hidratar e iluminar la zona de las ojeras y lo consiguen. Todo el mundo te dirá, como a mi, que notan tu rostro más resplandecientes y comprobarás, que la oscuridad de tus ojeras ya no está tan marcada.

Lo mejor de todo esto es que hablamos de un producto low cost, accesible y efectivo. Por 1,75 € el paquete, puedes permitirte tener siempre algunos a mano. No es sólo un capricho de belleza, sino una herramienta útil para cuando necesitas verte mejor con poco esfuerzo.

Además, a diferencia de otros productos más caros del mercado, estos parches para ojos de hidrogel Glow Deliplus cumplen con creces lo que ya he mencionado, y lo que de hecho, explican en su paquete: hidratan, iluminan y aportan mayor elasticidad a la piel. En mi caso, el resultado ha sido suficiente como para que varias personas me pregunten qué me he hecho en la cara últimamente. Y si eso no es señal de que funcionan, no sé qué lo será.