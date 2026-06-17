Adiós a la barbacoa tradicional: la alternativa ‘low cost’ de Lidl que arrasa este verano

Este año, la cadena de supermercados Lidl ha sido la encargada de introducir una novedad en el mundo de las barbacoas. La cadena ha sacado al mercado una hoguera 2 en 1 que promete, tras cocinar comida, alumbrar la velada sin necesidad de la utilización de otros aparatos.

Lidl reinventa este verano las comidas al aire libre por un precio de 129 euros. Detrás de este precio, la marca pretende combinar una pequeña plancha y una parrilla de carbón y un elegante brasero para alumbrar el patio o terraza.

Brasero 2 en 1

«Una auténtica pieza central para tu espacio exterior, este versátil aparato te permite pasar de una animada barbacoa a una relajante fogata en un abrir y cerrar de ojos»; es como Lidl ha descrito su nuevo brasero, que promete que se agotará rápido.

Más allá de promesas, el brasero cuenta con una serie de características que deben tenerse en cuenta. En la parte superior, cuenta con una parrilla circular de 27,5 cm que permite cocinar carne, verdura, pescado o brochetas. Una plancha común de acero inoxidable asa verduras, tofu o gambas. Lidl describe el funcionamiento del brasero: «Una vez terminada la comida, basta con retirar la parrilla para transformarlo en un elegante brasero y admirar las llamas».

Cuenta con una doble superficie que permite asar carne a la vez que se saltean verduras. El diseño tipo columna del brasero permite concentrar a los comensales alrededor de este.

La estructura del brasero es de acero con recubrimiento de polvo, que le da a la hoguera un aspecto elegante y formal que es fácil de integrar en el patio. Tiene una altura de 83 centímetros que permite cocinar en una postura cómoda, sin la necesidad de agacharse. Su diseño la hace indispensable para largas parrilladas.

El brasero cuenta con varios compartimentos de almacenaje: un cajón para carbón, un compartimento para guardar algunos troncos y un cenicero que facilita la limpieza una vez que apaga el fuego.

Una nueva parrilla que al aire libre es alimentada por carbón, teniendo las mismas limitaciones que una barbacoa. Lidl califica este brasero como cocina saludable, que a la hora de cocinar limita el contacto directo entre las grasas y las llamas, reduciendo las llamaradas y el humo grasiento.