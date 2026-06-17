Millones de españoles pendientes a la carta que es obligatorio responder: hasta 30.000 euros de multa por no hacerlo

El Instituto Nacional de Estadística escoge cada cierto tiempo a una muestra de la población para llevar a cabo unas encuestas que son de obligado cumplimiento bajo riesgo de multa. El INE se pone en contacto con los ciudadanos en cuestión, que tendrán que responder a las preguntas que pueden tener que ver con la Encuesta de Población Activa o la también famosa Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las cartas del INE y las multas que puedes recibir por hacer caso omiso de esta carta.

Puede que muchos ciudadanos no lo conozcan, pero los españoles estamos obligados a responder las encuestas que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Estas encuestas no hay que confundirlas con las clásicas llamadas del CIS de Tezanos, en las que te hacen algunas preguntas para después cocinar sus datos. Estas encuestas a las que hacemos mención llegan por carta y vienen firmadas por el Instituto Nacional de Estadística, que cada cierto tiempo suele seleccionar una muestra de ciudadanos para obtener ciertas informaciones.

Así lo recoge la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que en su artículo 11 deja claro que: «Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo».

La multa por no responder a la carta del INE

En el título V se recogen las infracciones y sanciones de los ciudadanos que decidan hacer caso omiso y no respondan a estas encuestas del INE. «El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título», dice el punto número 1 de la Ley 12/1989.

De esta forma, la norma también recoge la multa en la que pueden incurrir las personas que no hagan caso de las directrices del INE y son las siguientes:

Infracciones leves: De 60 euros a 600 euros por no facilitar la información a tiempo o datos incompletos.

Infracciones graves: De 601 euros a 3.000 euros por negarse a participar, mentir o dar datos falsos.

Infracciones muy graves: De 3.001 euros a 30.000 euros o más por la negativa continuada y reiterada a colaborar.

Por ejemplo, El Ideal anunció hace unos meses que el INE ha iniciado el proceso de envío de 350.000 cartas sobre la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas. Para ello se han elegido de forma aleatoria a 350.000 viviendas cuyos propietarios tendrán que completar estas encuestas bajo riesgo de estas multas.

Este periódico también cita un ejemplo de la carta mandada por el INE que dice lo siguiente:

Me dirijo a usted para comunicarle que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está realizando la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2026, para lo que necesitamos su colaboración. El objetivo principal de esta encuesta es proporcionar información detallada sobre personas, viviendas y edificios. Queremos recordarle la idoneidad de la cumplimentación de los cuestionarios por Internet, siendo este un método rápido y seguro para nuestros informantes, que además permite mayores niveles de calidad en la información elaborada. A partir de ahí, veremos un usuario y una contraseña, así como un código QR, todo preparado para acceder al portal indicado y comenzar la misma, la cual, como bien nos dice, tratará.