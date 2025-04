Adiós a los abonos gratis de RENFE si no haces esto: quedan días

Durante los últimos dos años, miles de personas en toda España han disfrutado del abono gratuito de Renfe para los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Una medida muy aplaudida en su momento, no sólo porque suponía un ahorro para quienes viajan a diario, sino porque también ayudaba a reducir el uso y consumo del coche. Sin embargo, parece que todo llega ahora a su fin, de modo que debes estar atento a la fecha tope que van a tener los abonos gratis de RENFE para su renovación, ya que si se te pasa es posible que lo acabes perdiendo.

No olvidemos que Renfe ha confirmado que los abonos gratuitos siguen vigentes, pero también ha recordado que no se renuevan automáticamente. De este modo, quienes los utilizan cada día para ir a trabajar, a estudiar o por cualquier otra necesidad, deben ser conscientes, que si no se renuevan a tiempo se pierde el acceso al abono. Es importante entonces tener en cuenta, que los plazos están ya corriendo. Quedan muy pocos días para hacer la renovación si se quiere seguir viajando gratis en el siguiente cuatrimestre. Además, no todo el mundo sabe que estos abonos tienen condiciones muy claras: hay que hacer un mínimo de viajes, pagar una pequeña fianza y, en muchos casos, estar registrado en Renfe. A continuación te explicamos todo lo que debes saber si no quieres quedarte sin tu abono gratuito y tener que empezar a pagar tus billetes uno por uno. Porque sí, hay cambios importantes a la vista.

¿Qué son exactamente los abonos gratuitos de Renfe?

Renfe lanzó estos abonos gratuitos para viajeros frecuentes a mediados de 2022 como parte de las medidas del Gobierno frente a la subida de la inflación. Están dirigidos a quienes utilizan el tren de forma habitual y sólo se aplican en trayectos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. La idea era fomentar el uso del transporte público, aliviar la economía doméstica y reducir las emisiones de CO₂.

Estos abonos son unipersonales e intransferibles, no tienen límite de edad y se entregan previo pago de una fianza: 10 euros para Cercanías y Rodalies, y 20 euros para Media Distancia. La buena noticia es que esa fianza se devuelve automáticamente si se han realizado un número mínimo de viajes durante el cuatrimestre: al menos 16 trayectos. En algunos casos, como para los nuevos títulos multiviaje a partir de mayo, bastará con realizar 8 viajes para recuperar ese dinero.

Renovación imprescindible antes del 30 de abril

Uno de los puntos más importantes que muchos viajeros están pasando por alto es que el abono no se renueva solo. El actual abono gratuito de Renfe, válido para el primer cuatrimestre de 2025, caduca el 30 de abril. Si quieres seguir utilizándolo a partir del 1 de mayo, tienes que renovarlo entre el 8 y el 30 de abril, o correrás el riesgo de perderlo.

Esta renovación se puede hacer de varias formas: a través de la web de Renfe, en las apps móviles de Cercanías, en taquillas de las estaciones o en las máquinas de autoventa. Es un proceso relativamente sencillo, pero hay que estar registrado previamente en el sistema. Si no se hace dentro del plazo, simplemente dejarás de tener acceso al abono gratuito y tendrás que pagar tus viajes como siempre.

¿Qué cambia a partir del 1 de mayo?

Con la llegada del segundo cuatrimestre, Renfe introduce algunas novedades. Para Cercanías y Rodalies, el nuevo abono gratuito será válido desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio, y bastará con hacer 8 viajes en ese periodo para recuperar la fianza. En el caso de la Media Distancia, el sistema sigue funcionando por trayecto, y también se devuelve la fianza con al menos 8 viajes.

Además, en comunidades como Asturias y Cantabria, seguirán vigentes los abonos cuatrimestrales gratuitos para usuarios habituales de Cercanías y trenes de ancho métrico, bajo las mismas condiciones: al menos 16 viajes entre mayo y agosto para que se devuelva la fianza.

¿Y los trayectos de larga distancia?

Aquí viene una de las grandes dudas: ¿sirven estos abonos para trayectos como Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla? La respuesta es clara: no. Estos abonos gratuitos no cubren trenes de larga distancia ni servicios de alta velocidad como AVE o AVLO. Tampoco están incluidos los trayectos operados por compañías privadas como Ouigo o Iryo.

Lo que sí existe para los trenes Avant son abonos específicos como la Tarjeta Plus, la Plus 10 y la Plus 10-45, pero en este caso no son gratuitos. Se compran a precios reducidos para quienes viajan mucho entre dos puntos concretos, y su validez oscila entre 20 y 90 días. También requieren formalizar cada trayecto antes de realizarlo.

Nuevos abonos multiviaje desde mayo

Otra novedad importante es la introducción, desde el 1 de mayo, de un nuevo título multiviaje con fianza reembolsable tras 8 viajes realizados. La fianza dependerá del precio del billete:

20 euros si el billete cuesta hasta 5 €

35 euros entre 5,01 y 13 €

50 euros entre 13,01 y 25 €

65 euros si supera los 25 €

Estos nuevos títulos también podrán combinarse con los descuentos por familia numerosa y son una opción interesante para quienes no necesitan viajar a diario, pero sí con cierta frecuencia.

¿Qué se espera para el futuro?

A partir del 1 de julio de 2025, se pondrá en marcha un nuevo sistema de transporte público a nivel nacional que cambiará aún más el panorama. Se incluirá un abono mensual de Cercanías por 20 euros válido en toda España. Además, se ofrecerán tarifas reducidas de 10 euros para jóvenes de 15 a 26 años y una modalidad gratuita para menores de 15.

En cuanto a la Media Distancia, habrá descuentos del 40%, que subirán al 50% para jóvenes y a la gratuidad para niños. Los autobuses estatales también se beneficiarán de rebajas entre el 40% y el 70%, según edad y tipo de billete. Por si fuera poco, también se contemplan ayudas al uso de la bicicleta, mejoras en la oferta de trenes y mayor frecuencia de paso.