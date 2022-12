¡Adiós a 14.579 euros de deuda gracias a Repara Tu Deuda!

Se trata del caso de Maria Amaya Avilés de Laspuña, Huesca, con una deuda de 14,579.00 euros.

Se divorció y se quedo sola con sus dos hijos. En la misma época vendió su casa pero al estar de autónoma no generaba mucho dinero y se vio en la necesidad de adquirir prestamos para alimentar a sus hijos. Para intentar salir de esta situación abrió un pequeño negocio pero no dio resultados y tuvo que cerrar con perdidas tiempo después.

«La verdad que también me resulta un poco complicado volver a resumir todo. Porque para mí fue una etapa muy dura. Todo empezó a raíz de mi divorcio. Yo tengo dos hijos, ahora ya tienen 18 y 14 pero en su día eras menores de edad ambos. Me separé después de una peripecia vital muy compleja porque mi pareja tuvo una enfermedad psicológica y fue bastante duro. Decidimos cambiar de vida y irnos a vivir al Pirineo antes de tener a mis dos hijos. Después nos divorciamos. Yo me encontré que no tenia trabajo no tenia ingresos y en una comarca tan pequeña como en la que residimos era muy difícil encontrar trabajo. Hice muchos trabajos pero hasta encontrar trabajo vendimos la casa que nos habíamos hecho con los ahorros que teníamos de Madrid. Al vender la casa, el beneficio que sacamos lo decidí invertir en una tienda de ropa y fue un fracaso. Me encontré peor de lo que estaba. Además había solicitado un crédito a un banco para sacar

adelante la tienda. Se me fueron acumulando las deudas…» explicaba Maria.

Pero por casualidades de la vida se encontró con Repara Tu Deuda y la ley de la segunda oportunidad. Las deudas ya son historia para ella…

«Mirando en internet encontré lo de la ley de la segunda oportunidad y a raíz de eso desemboqué en la página web de Repara Tu Deuda. No sé porqué me inspiró confianza. Entonces me metí. Así poco a poco, porque es un proceso largo y a veces me venía un poco abajo porque parecía que nunca iba a acabar, me ha llevado años…Pero al final, terminó todo» comentaba emocionada.

Si te ha pasado algo similar, no dudes en contactar con los expertos en la ley de la segunda oportunidad, la empresa líder en el sector: reparatudeuda.es o llama al teléfono 900 831 652.