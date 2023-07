6.000 ofertas de empleo para gente sin experiencia: al SEPE se le va la olla

La experiencia suele ser un requisito imprescindible en la gran mayoría de ofertas de trabajo que llegan al mercado, lo que hace que para muchas personas que no la tienen sea realmente complicado encontrar un empleo con las mínimas garantías, así que encontrar un gran número de puestos en los que no se requiere es algo que merece la pena conocer y aprovechar. Te contamos la increíble oferta de empleo de más de 6.000 trabajos del SEPE en los que no es necesaria experiencia y hay muy buenas condiciones laborales… ¡toma nota!

6.000 ofertas de empleo del SEPE sin experiencia

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece a través de su portal de empleo, «Empléate», nada menos que 6.000 ofertas de trabajo en las que no se requiere experiencia, una gran ventaja ya que ofrece la posibilidad de conseguir un empleo a todas esas personas que son rechazadas en otros trabajos por no tener experiencia previa en puestos similares.

Son ofertas dirigidas especialmente a personal en los sectores de hostelería, servicios, turismo y construcción, con salarios interesantes y condiciones que en algunos casos son contratos indefinidos y en otros temporales. Además, la jornada laboral que se ofrece es diferente en algunos casos, tanto completa como parcial, flexible o de fin de semana. Estas son algunas de las ofertas de empleo del SEPE sin experiencia más interesantes de las 6.000 que tiene ahora publicadas:

Ayudante de carnicero en Toledo : contrato indefinido, salario de 1.300 euros al mes.

: contrato indefinido, salario de 1.300 euros al mes. Empleada de hogar en Madrid : contrato indefinido, salario de 14.653 euros al año. Se requieren estudios básicos.

: contrato indefinido, salario de 14.653 euros al año. Se requieren estudios básicos. Auxiliares para el cuidado de personas mayores (jornada parcial) : salario anual entre 18.000 y 24.000 euros, contrato indefinido. Se requiere grado medio en Formación Profesional.

: salario anual entre 18.000 y 24.000 euros, contrato indefinido. Se requiere grado medio en Formación Profesional. Camarero en Burgos : contrato indefinido, salario de 14.958 euros al año. Turnos de mañana (6 a 14 horas) o tarde (2 a 10 de la noche).

: contrato indefinido, salario de 14.958 euros al año. Turnos de mañana (6 a 14 horas) o tarde (2 a 10 de la noche). Técnico de investigación de plantas piloto en la Comunidad Valenciana : contrato indefinido, salario de 33.108 euros al año (2.759 euros al mes). Se requiere grado.

: contrato indefinido, salario de 33.108 euros al año (2.759 euros al mes). Se requiere grado. Auxiliares de limpieza en Ceuta con discapacidad : contrato indefinido, salario de 18.000 euros al año.

: contrato indefinido, salario de 18.000 euros al año. Mozo de almacén y reparto en Valencia : contrato temporal, salario de 1.100 euros al mes. Se requiere título de la ESO.

: contrato temporal, salario de 1.100 euros al mes. Se requiere título de la ESO. Dependiente en Pontevedra : salario de 15.600 euros al año, contrato temporal. Se requiere la ESO.

: salario de 15.600 euros al año, contrato temporal. Se requiere la ESO. Analista programador Banksphere en Madrid : contrato fijo, salario anual de 30.000 euros.

: contrato fijo, salario anual de 30.000 euros. Esteticista en A Coruña (jornada parcial): salario de 8.500 euros al año. Se requieren estudios en Formación Profesional.

¿Cómo inscribirse a estas ofertas?

Para acceder al proceso de selección de la oferta deseada debes acceder primero al portal «Empléate» y realizar una búsqueda que coincida con tus criterios para apuntarte a la que sea de tu interés.