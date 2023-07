El nuevo truco de Hacienda para quitarte dinero: ten cuidado si cobras el paro, ayudas del SEPE o una herencia

Hacienda vigila al detalle todos los movimientos económicos, especialmente los que son muy frecuentes o en cantidades importantes, tanto que hay muchas ocasiones en las que vas a tener que pagarle un buen pellizco por ese dinero que llega a ti, sobre todo en algunos casos. Te contamos el nuevo truco de Hacienda para quitarte dinero y con el que debes tener mucho cuidado si cobras una herencia, una ayuda del SEPE o el paro… ¡toma nota!

¿Se puede perder el paro por heredar?

Recibir una herencia siempre suele generar una mezcla de diferentes emociones, ya que a la tristeza de perder a un ser querido le llega también la pequeña alegría de llevarte algo que haya querido dejarte, ya sea en forma de dinero, propiedades o lo que sea en caso. Al heredar, los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida se transmiten a sus herederos legales o designados en su testamento, lo que puede incluir propiedades, dinero, inversiones, activos varios u objetos de valor sentimental, entre otros.

No siempre que se recibe una herencia es una buena noticia, ya que aunque en el caso de recibir dinero o propiedades puede traer una estabilidad financiera que siempre se agradece, también puede traer consigo cuestiones legales, financieras y emocionales que requieren una gestión responsable, sea cual sea el volumen de lo heredado. Una de las grandes dudas que surge al heredar es lo que se tendrá que pagar a Hacienda o, incluso, si en el caso de estar cobrando una ayuda o prestación se va a perder por recibir dinero por otro lado.

Muchas personas se preguntan si se puede perder el paro por heredar, o cualquier otra ayuda o prestación, y la realidad es que depende de cómo lo gestione la persona beneficiaria de la misma ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Si recibes una herencia y estás cobrando el paro o cualquier otra ayuda del SEPE, tienes obligación de notificarlo en un plazo de 30 días desde la aceptación de la herencia, y tener en cuenta que si no lo haces no sólo puedes perder la ayuda si no que también tendrás que devolver las cantidades cobradas desde que aceptaste la herencia.

Cada prestación tiene sus propias normas a la hora de sancionar el hecho de no comunicar el cobro de una herencia, pero lo que es común en todas es que hay que comunicarlo en el plazo establecido o sí, podrás perder el paro por heredar, aunque realmente no será culpa de la herencia, será tu responsabilidad por no haberlo comunicado.

Una vez que comunicas al SEPE la aceptación de la herencia, no hay ningún riesgo de perder el subsidio, aunque en algunos casos es posible que no lo cobres en el mes en el que recibes la herencia. Lo que hace el SEPE es dividir la herencia entre los 12 meses del año para ver si mensualmente se supera la barrera del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es, 810 euros al mes. Si no se supera esa cifra, bajo ningún concepto dejarás de cobrar el subsidio, y si la superas dejarás de cobrarlo únicamente un mes y al siguiente lo recibirás con normalidad, independientemente del importe de la herencia.