Mercadona arranca el mes de abril llenando sus estanterías de algunos productos completamente nuevos que sus clientes no esperaban para nada. Algunos de ellos ya están dando mucho que hablar y eso que puede que todavía no los veas en tu tienda más cercana. Sin embargo no te preocupes porque poco a poco irán llegando a todos los supermercados de Juan Roig y también a su tienda online. Toma nota, porque estas son las 5 novedades de Mercadona para el mes de abril que te dejarán loco.

Mercadona arrasa con sus novedades para abril

Si te gusta descubrir las novedades que Mercadona lanza cada mes, no te pierdas estas cinco que ahora te mostramos, ya comienzan a venderse en todas sus tiendas y lo cierto es que están dando mucho que hablar.

Smoothie mango y naranja Hacendado

Comienza a hacer buen tiempo y por ello son muchas las personas que buscan bebidas fresquitas para los días de Semana Santa y también de cara al verano. No desaproveches la oportunidad de probar esta novedad que llega ahora a Mercadona, el smoothie de mango y naranja Hacendado elaborado con zumo de naranja, y también de manzana y con puré de mango. Se vende en botella de 250 ml por 1,60 euros.

Chocolate con leche con arándanos rojos, almendras y avellanas

Si eres amante del chocolate y te gusta probar cosas nuevas no puedes dejar escapar este chocolate con leche de la gama de Hacendado que lleva en su interior arándanos rojos, almendras y avellanas. Se vende en una tableta de 180 gramos y el precio es de 1,90 euros.

Salsa de tomate Datterino

No está todavía en todas las tiendas de Mercadona, pero poco a poco va llegando. La salsa de tomate Datterino es una novedad de Hacendado que consiste en un salsa de tomate más suave, y también algo más dulce, hecha con un 97% de tomate datterino y aceite de oliva virgen extra, además de llevar zanahoria, cebolla, apio y albahaca. Se vende en una botella de 360 gramos a un precio de 1,85 euros.

Helado mini biscuit

Otra novedad de Mercadona para este mes de abril que ya está dando mucho que hablar, es el helado biscuit que por lo visto tiene sabor a galleta Lotus. Se vende en un pack de 6 unidades y el precio es de 3,20 euros.

Costillas de cerdo a la barbacoa cortadas

Bajo la marca Hacendado tenemos estas costillas ya cortadas y asadas a la barbacoa. Un plato ya preparado que podemos calentar en el microondas o en el horno. Se vende en un bote de 500 gramos y el precio es de 7 euros.