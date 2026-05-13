22 años y un imperio en construcción: la historia del único español dentro del Forbes 30 Under 30 Media

A los 19 años, mientras los jóvenes intentan encontrar su futuro entre la carrera, formaciones profesionales y los exámenes, un profesor le dijo a Iván Barrasa que «acabarás mendigando dinero en la calle». A ese profesor en la actualidad el joven le diría que estaba «completamente equivocado» y que utilizó su posición para destruir a un chaval, pero que me hizo un favor sin querer». Aquello no era una simple advertencia para que Iván se pusiera las pilas, era un acto de crueldad. Tres años después, el joven madrileño es el único español y el más joven de la lista en entrar en la prestigiosa Forbes 30 Under 30 Media & Marketing Europe 2026.

Iván fue expulsado de tres colegios. Para sus profesores, era un alumno que tenía «problemas de comportamiento». Para él, lo que simplemente le pasaba era que se aburría en las clases, porque no entendía por qué todo se basaba en memorizar, mientras que matemáticas, como era todo práctica, era la asignatura en la que mejor nota sacaba. «El sistema está diseñado para producir personas obedientes y predecibles», explica Iván. Mientras que en el ámbito educativo no le conseguía llenar, el joven con tan solo 13 años aprendió a programar, de forma autodidacta y quitándose muchas horas de sueño.

Esa pasión por la tecnología dio sus frutos antes de que Iván cumpliese los 18 años con Nexbi, una red para gamers, enfocada en los eSports, que estaba diseñada para que los jugadores compartieran experiencias, conocieran otros jugadores y que llegó a alcanzar medio millón de usuarios.

Hoy, Iván se encuentra enfocado en Roompass, la startup que fundó junto a Jorge Branger. Lejos de los garajes de Silicon Valley, donde se crearon empresas como Google o Apple, este proyecto nació en la mesa de un bar de Madrid, ya que para el joven «no hay nada más español que esto».

Roompass es una plataforma digital que, tras pagar una cuota, conecta a usuarios para contactar de forma directa con líderes mundiales y que estos respondan de forma personalizada mediante una nota de voz. Dependiendo del servicio y de lo que el usuario quiera pagar, la página ofrece audios o

videollamadas.

A pesar de la gran recepción, cifras millonarias y de aparecer en la prestigiosa lista Forbes, Iván Barrasa mantiene los pies en la tierra. Su mayor miedo no es tener un fracaso económico, sino llegar a decepcionar a aquellos que confiaron en él y en su visión.

Si Iván pudiera mirar atrás y hablar con aquel niño de 13 años que no encontraba su lugar y que empezó a hackear, sería que «aprende a vender lo que construyes. El producto más importante de tu vida no es el código, eres tú mismo».

El consejo que Iván tiene para los jóvenes que hoy se sienten perdidos, que no encuentran su camino o que son señalados por el sistema escolar como malos alumnos es que «lo que el colegio expulsa no es a ti, es tu forma de aprender. Si la tuya no encaja, no es que no valgas, es que estás en el lugar equivocado». Iván es el único español en estar en esta lista Forbes, este año.