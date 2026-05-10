Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

La lista de las personas más ricas del mundo vuelve a cambiar en mayo de 2026 después de semanas bastante positivas para las grandes empresas tecnológicas en Wall Street. Forbes actualiza el ranking con movimientos importantes entre empresarios ligados a internet, redes sociales, inteligencia artificial o fabricantes de chips, sectores que siguen concentrando buena parte del dinero que mueve ahora mismo la economía mundial. Entre los diez primeros suman más de 2,7 billones de dólares y varias de esas fortunas crecen de forma muy fuerte sólo durante el último mes.

La clasificación cambia bastante respecto a otros años. Algunos empresarios ganan auténticas fortunas en apenas un mes gracias al tirón de compañías como Nvidia, Amazon o Alphabet. Otros, en cambio, pierden dinero aun manteniéndose en lo más alto. Lo que sí se repite es el dominio absoluto de Estados Unidos dentro del ranking. Otra de las imágenes que deja este listado es el peso enorme que tiene ya la tecnología dentro de las mayores riquezas del mundo. Redes sociales, chips, comercio electrónico, software o inteligencia artificial aparecen detrás de casi todos los nombres que ocupan las primeras posiciones.

Jim Walton

Jim Walton vuelve a colarse entre las 10 personas más ricas del planeta mientras Walmart sigue creciendo en bolsa. El empresario estadounidense, hijo del fundador de la cadena, mantiene gran parte de su patrimonio ligado a la compañía y también al negocio bancario familiar. Forbes sitúa su fortuna alrededor de los 147.000 millones de dólares.

Rob Walton

Su hermano Rob Walton tampoco sale del ranking. Durante muchos años presidió Walmart y sigue formando parte del núcleo que controla la empresa desde la familia Walton. El crecimiento de la compañía permite que supere ya los 150.000 millones de dólares.

Jensen Huang

Lo de Jensen Huang en 2026 ya deja de ser una simple subida de fortuna. Nvidia pasa de ser una empresa muy fuerte dentro del sector tecnológico a convertirse prácticamente en una de las compañías más importantes del momento por todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Cada vez más empresas necesitan sus chips y eso hace que las acciones no paren de crecer. Forbes calcula que Huang ya supera los 173.000 millones de dólares y se mete de lleno entre las mayores fortunas del planeta.

Michael Dell

Michael Dell lleva décadas dentro del negocio tecnológico y continúa aumentando patrimonio en 2026. El crecimiento reciente de Dell Technologies y Broadcom hace que el empresario estadounidense ronde ya los 177.000 millones de dólares.

Larry Ellison

Larry Ellison aparece otro año más entre las personas más ricas del mundo. El fundador de Oracle continúa muy ligado al negocio del software y los servicios en la nube, dos sectores que siguen moviendo muchísimo dinero. Su fortuna supera los 205.000 millones de dólares y sigue manteniéndose entre los empresarios más poderosos de Estados Unidos.

Mark Zuckerberg

Meta vuelve a darle una alegría enorme a Mark Zuckerberg. Después de unos años más complicados por la apuesta del metaverso, Facebook, Instagram y WhatsApp siguen funcionando a un nivel gigantesco y eso vuelve a disparar el valor de la compañía en bolsa. Forbes sitúa su patrimonio alrededor de los 210.000 millones de dólares.

Jeff Bezos

Amazon vuelve a empujar la fortuna de Jeff Bezos durante mayo. El fundador de la compañía suma miles de millones después de las últimas subidas bursátiles y alcanza alrededor de 272.000 millones de dólares. Además, sigue invirtiendo en inteligencia artificial y automatización.

Sergey Brin

Sergey Brin protagoniza una de las subidas más llamativas del ranking. El cofundador de Google aprovecha el crecimiento de Alphabet y eleva su patrimonio hasta unos 289.000 millones de dólares.

Larry Page

Larry Page logra superar una barrera al alcance de muy pocas personas. El empresario estadounidense rebasa los 300.000 millones de dólares y se convierte en una de las escasas personas que llegan a esa cifra histórica gracias al crecimiento de Google y la inteligencia artificial.

Elon Musk

Y por último Elon Musk que como sabemos, sigue jugando en otra categoría. Aunque pierde miles de millones durante mayo, continúa siendo la persona más rica del mundo con muchísima diferencia respecto al resto. Tesla, SpaceX, xAI o Neuralink siguen sosteniendo una fortuna gigantesca que Forbes sitúa cerca de los 782.000 millones de dólares.

Un ranking cada vez más dominado por la tecnología

La lista de Forbes de las 10 personas más ricas a fecha actualizada para el mes de mayo deja una conclusión bastante clara y es que la inteligencia artificial y las tecnológicas siguen moviendo las mayores fortunas del planeta. Alphabet, Nvidia, Amazon o Meta fueron algunas de las compañías que más crecieron en bolsa durante el último año y eso ha terminado reflejándose directamente en el patrimonio de sus fundadores. También sorprende el dinero necesario para entrar ya en el top 10 mundial. En mayo de 2026 hacen falta al menos 147.000 millones de dólares para aparecer entre las diez personas más ricas del planeta.