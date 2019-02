El mercado no se fía de Sánchez: los CDS de España están disparados desde la moción por los PGE

Los seguros de impago de España se encuentran disparados desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Italia y la política fiscal socialista no han ayudado.

Los credit default swap (CDS) de España, que miden el riesgo de impago, se encuentran en máximos desde que Pedro Sánchez hizo la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy fuera de la Moncloa. El principal motivo que alegan los expertos consultados por OKDIARIO es la falta de confianza en las políticas fiscales del Ejecutivo.

“Los CDS de España tuvieron dos momentos de tensión en 2018, y una subida del CDS implica un debilitamiento de la deuda pública española. El primero fue en mayo, con el cambio de Gobierno. La razón viene, sobre todo, por los Presupuestos. Cuando los italianos fueron rechazados por Bruselas, se disparó hasta los 300 puntos la prima de riesgo transalpina”, explica Robert Casajuana, economista, socio de SLM y director académico de ISEFI.

Tal y como se aprecia en la gráfica, los CDS se dispararon en mayo, cuando se produjo la moción de censura. Pedro Sánchez, y sobre todo sus políticas fiscales, pusieron al mercado en contra de la deuda soberana española, cuyo riesgo de impago se ha disparado desde entonces y, aunque se relajó durante el pasado verano, a partir de noviembre volvieron al alza y, desde entonces, se mantiene por encima de los 110 puntos.

“Los Presupuestos españoles también tuvieron problemas de matiz, no de enmienda total. Hay que tener muy en cuenta que la clave para España a nivel económico es conseguir desmarcarse de Europa, no es fácil, porque desde el norte de Europa siempre meten en el mismo saco a la periferia del sur de Europa. Lo importante es tratar de desmarcarse mucho de Italia y hacer entender que los Presupuestos de un país y de otro son diferentes, que la macro es diferente, que la deuda pública es diferente, y básicamente eso es lo que hay que intentar”, subraya el experto.

El economista Javier Santacruz, por su parte, no achaca toda la culpa de la subida de los CDS de España a Pedro Sánchez, sino a un mercado tensionado por la falta de liquidez, situación que, por cierto, se agravará con el fin de los estímulos del Banco Central Europeo (BCE).

¿Qué es un CDS?

Un credit default swap (CDS) es un derivado financiero en forma de “contrato de permuta de cobertura por incumplimiento crediticio”. Contratar un CDS significa adquirir un seguro que cubre a su tenedor del riesgo de impago del bono, en este caso. De este modo, cuanto más caro es, cuanto más alto está, implica una mayor desconfianza sobre esos bonos.

Cuestión de lógica, si no me fío de que España, en este caso, vaya a pagarme el bono a su vencimiento, quien me asegure ese bono me pedirá una gran cantidad para cubrirme. El riesgo en la economía siempre cotiza al alza.