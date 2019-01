Tito Álvarez, hasta esta mañana portavoz de los taxistas, ha dimitido ante los desencuentros que se han producido en el sector. "No quieren asamblea, no me dejan hablar, quieren quemarlo todo... Nosotros íbamos a poner urnas, con un 'sí' y un 'no', y ya está. Pero yo no puedo estar aquí al frente y cada uno haga lo que quiera", explica a OKDIARIO Álvarez.

“Lo que no puede ser es que no haya respeto entre taxistas. Estoy harto de que se pelee la gente entre ellos y de la imagen que estamos dando. No puedo más, me va a explotar el cerebro. Ya está. Todo el mundo tiene un límite y yo lo he sobrepasado”, señala a este periódico quien ha liderado la huelga hasta este miércoles.

“No puedo más. Esto está acabando con mi salud. Encima que intento ser lo más justo posible, se me tiran encima. Pues nada. No hay ningún problema. Yo sigo de huelga, sigo apoyando al sector, al nuevo comité que formen, y yo me quito de en medio”, continúa Álvarez.

Quien es, y seguirá siendo el portavoz de Élite Taxi Barcelona, deja el liderazgo general del sector: “Yo no puedo dar mi opinión. Aquí hay cientos de opiniones enfrentadas. Lo que yo digo no se tiene en cuenta, y no tiene ningún sentido que yo esté en una huelga intentando solucionar por todos lados las cosas, dejándome mi vida personal, dejándome mi salud, para que luego pase lo que está pasando. Entonces, como no estoy de acuerdo, y nadie me va a manipular ni voy a hacer lo que me digan los demás, porque yo tengo mi criterio propio, entonces lo más sensato y más coherente es que yo de un paso a un lado, y los que quieren seguir con la huelga, o no estén de acuerdo con las urnas, cojan el mando y hagan lo que quieran. Yo les apoyaré, pero yo he dicho basta”.

“Lo que es triste es que tu propio sector sea el que te hunde. He dicho basta, se acabó”, continúa Álvarez, que recuerda que “yo voy a seguir con Élite Taxi a muerte. Yo voy a seguir. Esto se les ha ido de las manos completamente”.

“Yo no sé lo que va a pasar, no sé si va a haber urnas, si van a votar a mano alzada, otros quieren tres respuestas, otros que no quieren que voten los asalariados… Esto es una locura. Yo intento poner cordura para que todo el mundo más o menos esté conforme, y aquí, pues nada. Pues nada, yo me quito y ya está. Me acabo de quitar 70 kilos de mochila”, subraya el hasta ahora portavoz, que explica a OKDIARIO que “me voy a mi casa y lo veré todo desde la tele, o me voy a Madrid. Esta ya no es mi guerra”.

“La Generalitat nos ofrece una hora, pero aquí quieren tres, cuatro, cinco horas… Pues nada, que luchen”, concluye Álvarez.