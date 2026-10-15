Vinicius se indigna el anuncio de su sanción: «Han tenido todo el día y me he enterado al llegar al estadio»

Vinicius dio la cara después de la remontada del Real Madrid frente a la Roma, en una noche complicada para el brasileño. El atacante había conocido su sanción de cuatro partidos en Liga antes del encuentro y terminó sustituido tras una pérdida que originó el segundo gol italiano. Después de la victoria, defendió su trayectoria, reconoció que atraviesa un mal momento y pidió el apoyo de la afición para salir adelante.

Vinicius criticó el momento elegido para comunicarle los cuatro partidos de suspensión: «Creo que la sanción ha salido en un mal momento. Han tenido todo el día para sacar la sanción y me he enterado al llegar al estadio. La norma es nueva y siempre vienen los de la Liga a explicarnos las cosas nuevas, pero justamente esto no nos lo han explicado. Nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. A mí me pegan bastante y la tarjeta siempre es bastante para mí».

El brasileño también reconoció su enfado al ser sustituido y admitió que está lejos de su mejor nivel. «Me he enfadado después del cambio porque siempre quiero estar bien y ayudar al equipo. Los cambios han cambiado al equipo. Endrick ha cambiado la dinámica y ha sido el mejor. Carlos entra pocos minutos, pero marca», señaló. Su malestar, aseguró, empieza por él mismo: «Estoy enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. Al final, Vini siempre vuelve y no tengo dudas de que voy a volver».

Por último, habló de los pitos del Bernabéu y pidió el apoyo de la afición. «Seguramente los pitos no me ayudan, pero la gente paga sus entradas. Jugamos mejor si tenemos a los aficionados con nosotros. Jude juega mejor, Mbappé juega mejor, yo juego mejor… Creo que es más fácil pitarme a mí porque llevo más tiempo y soy uno de los capitanes». Cerró con un mensaje de confianza: «Voy a volver. Cuando llegué joven, muchos se rieron de mí y al final llevo más de 100 goles con el Real Madrid».