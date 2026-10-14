El Top-8 es una obligación para el Real Madrid: «No entrar sería ridículo»

En el Real Madrid tienen claro que esta vez no puede volver a suceder. Entrar entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions es una exigencia. En la cúpula consideran que quedarse fuera de los puestos que dan acceso directo a octavos y tener que disputar otra repesca sería un «ridículo» que el club no se puede permitir. Después de dos temporadas recorriendo ese camino, la entidad espera que el equipo de Mourinho evite una eliminatoria tan peligrosa como innecesaria.

En las dos primeras ediciones del nuevo formato, el Madrid tuvo que jugar el playoff contra el Manchester City y el Benfica. Superar esas eliminatorias no elimina la valoración que hacen dentro del club sobre el paso previo: el equipo debe resolver su clasificación durante la fase de liga. Para el rey de Europa, acostumbrarse a necesitar una ronda adicional supone un borrón que no quieren repetir.

El triunfo contra el Inter en la primera jornada refuerza esa exigencia. El Real Madrid comenzó sumando tres puntos frente a uno de los adversarios de mayor nivel de su calendario y, desde la entidad, entienden que ese resultado debe servir para encarrilar el objetivo. La visita a la Roma representa otra oportunidad para avanzar y evitar que la clasificación se complique más adelante.

Un calendario para estar arriba

La lectura que hacen en el club es que el sorteo permite aspirar al top-8. Consideran que la visita al Arsenal es el compromiso más complicado de los que quedan y que el resto del recorrido ofrece opciones suficientes para conseguir la clasificación directa. Eso no implica despreciar a los rivales, pero sí exigir al Madrid resultados acordes con la calidad de su plantilla.

La victoria contra el Inter permite afrontar los siguientes encuentros desde una posición favorable. Ahora toca darle continuidad. En Valdebebas saben que dejar puntos por el camino puede acabar obligando al equipo a jugarse su futuro en las últimas jornadas, con la presión y los riesgos que eso conlleva.

También hay una cuestión de prestigio. En la cúpula consideran que el Real Madrid debe estar entre los mejores de esta primera fase. El nuevo formato admite tropiezos, pero el club no quiere que esa posibilidad termine convirtiéndose en una costumbre. La clasificación directa es el objetivo marcado y otra repesca sería recibida como un fracaso en ese tramo de la competición.

Dos partidos que el Madrid quiere ahorrarse

La planificación es el tercer argumento. Disputar el playoff supone añadir dos encuentros de máxima tensión a una temporada cargada de compromisos. Dos fechas más, otro desplazamiento y menos tiempo para recuperar a los jugadores y preparar los partidos de Liga.

La posible proximidad con una final de la Supercopa de España aumenta esa preocupación dentro del club. Encadenar ambas citas obligaría a Mourinho a gestionar otro periodo de esfuerzos concentrados, precisamente cuando la temporada empieza a entrar en su fase decisiva. Evitar la repesca permitiría disponer de un margen de trabajo y descanso que el cuerpo técnico valora.

El Real Madrid quiere ganar tiempo, proteger a su plantilla y reducir riesgos. Pero, por encima de todo, quiere cumplir con lo que considera su obligación deportiva. Después del City y del Benfica, el mensaje de la cúpula es claro: esta Champions debe llevar al equipo directamente a octavos.