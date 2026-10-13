Tchouaméni: «¿Un mediocentro creativo? Pregúntaselo al entrenador o al presidente»

Tchouaméni fue el jugador del Real Madrid que atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a la Roma y a los blancos en la segunda jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos buscan olvidarse de los árbitros tras lo sucedido contra el Villarreal y con el regreso de la competición continental.

«Es un partido importante. Empezamos de la mejor manera posible ganando al Inter de Milán. Queremos ganar a la Roma para seguir dejando buenas sensaciones en la Champions», comenzó el centrocampista del Real Madrid.

Preguntado por los árbitros y por lo sucedido con Mourinho ante el Villarreal, reconoció el malestar de la plantilla, aunque evitó profundizar: «No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos y toca mirar hacia adelante».

Tampoco quiso entrar en el debate sobre si la plantilla necesita un centrocampista creativo: «Tengo mi opinión sobre eso y el resto es vuestro trabajo, sobre lo que necesitamos. Con lo que tenemos lo damos todo. Somos élite en algunas características, pero lo más importante es trabajar como equipo en el centro del campo».

«No voy a hablar de ese tema. Lo más importante es el partido de mañana. Se lo puedes preguntar al entrenador o al presidente, pero yo soy un jugador. Tengo mi opinión, pero no hablaré de eso hoy», añadió.

También fue cuestionado por la relación entre los jugadores: «Para nosotros, lo máximo está en el campo. Puedes preguntar a los delanteros por sus relaciones. Lo que yo veo es que tenemos una buena relación grupal y cada jugador trata de ayudar al máximo. Y ahora el fichaje de Diomande nos ayuda un poco más. Lo daremos todo para ganar títulos».

Sobre la Roma, dejó claro que espera un encuentro exigente: «Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo. Veo sus partidos y será complicado. Es fuera de casa, además, pero tenemos calidad para ganar. Lo intentaremos».

El francés también habló de las críticas que recibe el conjunto blanco: «Sabemos que cuando jugamos para el Madrid hay críticas. Lo más importante es tener la cabeza fría y tratar de mejorar como equipo. Podemos hacer las cosas mejor, seguro, y trabajamos para mejorar día a día. Lo más importante es lo que ganemos al final de la temporada. Y lucharemos por ello».

En cuanto al juego, admitió que el equipo todavía está lejos de su mejor versión con la pelota: «Hay muchas cosas que podemos mejorar. Con balón, seguro que no hemos jugado a nuestro mejor nivel desde el inicio, pero lo trabajamos en los entrenamientos y seguro que mejoraremos».

Respecto a los datos físicos y la distancia recorrida durante los partidos, pidió poner las cifras en contexto: «Tenemos que correr de manera inteligente. Son estadísticas. A veces demuestran lo que tenemos que hacer y a veces no. En ocasiones, seguro que lo hemos hecho bien y no hemos corrido tanto».

Por último, sí se mojó al elegir a su favorito para el Balón de Oro: «Lo merece Kylian. Ha hecho una temporada increíble y, si no es Kylian, otros franceses como Ousmane y Olise, que lo han hecho muy bien».