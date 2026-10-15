Sale a la luz la reacción de Mourinho tras el tacón de Vinicius en el segundo gol de la Roma

Vinicius volvió a ser protagonista en la milagrosa victoria del Real Madrid contra la Roma (3-4). El jugador brasileño, que conoció la sanción de cuatro partidos antes del duelo, cuajó un mal partido y además cometió un grave error en la jugada que desembocó en el segundo gol de la Roma. Mourinho reaccionó de forma brusca al fallo y después echó un capote al futbolista en la rueda de prensa posterior al partido.

El Real Madrid venció a la Roma en una remontada histórica gracias a tres goles en diez minutos, pero el partido volvió a dejar una imagen preocupante de Vinicius Junior, que no estuvo acertado durante la hora en la que estuvo en el campo. Además, en la segunda parte cometió un error al dar de tacón un balón que acabó con la Roma haciendo el segundo tanto del partido. Después, Mourinho le retiró del campo bajo visibles gestos de enfado del futbolista brasileño.

«Es normal que no esté contento. Si él hace lo que tantos hacen, tirar la botella, eso no me gusta. La frustración es normal. Pero después del partido estaba muy contento por la victoria», afirmó José Mourinho cuando fue cuestionado sobre el enfado de Vinicius tras ser sustituido en el duelo contra la Roma que el Real Madrid acabó remontando sin la presencia de los titularísimos sobre el terreno de juego.

La reacción de Mourinho al error de Vinicius

Las cámaras de Movistar captaron durante el choque la reacción de José Mourinho después del error de Vinicius que acabó en el segundo gol de la Roma, obra de Malen, y que ponía cuesta arriba el partido para el Real Madrid. El técnico reaccionó con evidentes gestos de enfado al taconazo del futbolista brasileño que le acabó costando un gol a su equipo.

La reacción de José Mourinho al error de Vinicius en el tanto del 2-1 de la AS Roma ante el Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/7YzNfZwnxJ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

Eso sí, después José Mourinho defendió a su futbolista en rueda de prensa tras ser cuestionado por el mal partido del brasileño. «Es el periodista, pero ¿me deja hacerle una pregunta? ¿Es normal que dos horas antes del partido un jugador sepa que le caen cuatro partidos de suspensión? No hace falta que me respondas. ¿Es normal? ¿No podían anunciarlo ahora, mañana por la mañana? ¿Tenían que hacerlo cuando veníamos de camino al estadio? En portugués se dice: ‘Gato escondido con la cola asomada’», dijo Mourinho haciendo referencia al anuncio del Comité de Competición de la sanción de Vinicius horas antes del partido.

«Me parece que ahora el gato ya no está escondido. El gato va por libre; se hacen cosas sin vergüenza. Va por libre. Dos horas antes de un partido, un jugador de un equipo español que ha hecho tres puntos para el prestigio del fútbol español no me parece normal. Pero ya me parece normal, porque el gato ya no está escondido. ¿La pregunta?», afirmó.

Preguntando sobre la poca implicación defensiva de Vinicius, el entrenador dejó claro que: «El primer tiempo, mi culpa. O culpa de Gasperini. Metió a Soulé ahí y Wesley nos machacó con mucho dos para uno. Difícil para Vini. En el segundo le di la libertad de jugar por otro lado. Wesley se acabó con Diomande. Vini perdió un balón que no puede perder. Pero ya está, yo también cometo errores. Es una pena que ahora que estaba creciendo, siendo feliz otra vez, pase eso».