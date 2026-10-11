El Real Madrid recurrirá la amarilla a Konaté y confía en que se la quiten

El Real Madrid recurrirá la tarjeta amarilla que vio Ibrahima Konaté contra el Villarreal. El club blanco ha tomado la decisión de presentar alegaciones por la amonestación que recibió el central francés en el minuto 81 del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu. En Valdebebas consideran que la decisión arbitral fue equivocada y tienen esperanzas de que el Comité de Disciplina les dé la razón y retire una cartulina que deja al defensa al borde de la suspensión.

La acción se produjo en el tramo final del encuentro, cuando Konaté disputó un balón con Gerard Moreno. El colegiado entendió que el futbolista madridista había cometido una infracción sobre el delantero del Villarreal y decidió mostrarle la tarjeta amarilla. Sin embargo, en el Real Madrid entienden que apenas existe contacto entre ambos jugadores y consideran que la caída del atacante castellonense no justifica la decisión arbitral. Por este motivo, los servicios jurídicos del club preparan un recurso con el objetivo de demostrar que la amonestación no debió producirse.

El Real Madrid tiene esperanzas de ganar el recurso. En el conjunto blanco existe cierto optimismo respecto a la posibilidad de que Competición retire la tarjeta. Consideran que las imágenes de la jugada permiten apreciar que Konaté no realiza una acción merecedora de amonestación y confían en que los argumentos presentados sean suficientes para dejarla sin efecto. No obstante, son conscientes de que este tipo de recursos no siempre prosperan, ya que para corregir una decisión arbitral es necesario acreditar un error material manifiesto.

La situación preocupa especialmente porque Konaté acumula cuatro tarjetas amarillas en Liga. El francés se encuentra apercibido de sanción y una nueva amonestación supondría automáticamente un partido de suspensión. Por tanto, aunque podrá jugar el próximo encuentro contra el Sevilla, Mourinho tendría que afrontar los siguientes compromisos con el riesgo de perder a uno de sus centrales con el Clásico en peligro.

El enfado del Real Madrid con el arbitraje

La tarjeta de Konaté fue otro de los motivos de malestar en el Real Madrid tras el encuentro contra el Villarreal. La expulsión de Vinicius y determinadas decisiones del equipo arbitral provocaron un profundo enfado dentro del vestuario madridista. En el club consideran que hubo acciones que se juzgaron con diferente criterio y no comparten algunas de las decisiones adoptadas durante el partido.

Ahora, el Real Madrid tratará de conseguir que al menos la amarilla de Konaté quede anulada. En Valdebebas creen que tienen argumentos para ganar el recurso y evitar que el francés continúe al borde de una sanción que podría complicar todavía más los planes defensivos de José Mourinho. La última palabra la tendrá el Comité de Disciplina.