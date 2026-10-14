El Real Madrid celebra con su afición la épica victoria en Roma: «¡Así, así, así gana el Madrid!»

Los jugadores del Real Madrid celebraron junto a su afición la épica victoria lograda en Roma con una remontada increíble en Champions. El equipo blanco le dio la vuelta a un 3-1 en el tramo final gracias a los goles de Espí, Endrick y Rüdiger.

«¡Así, así, así gana el Madrid!», cantaban los numerosos hinchas madridistas que llenaron la zona visitante del Olímpico de Roma. La afición del Real Madrid pasó de la tristeza con el 3-1 a la felicidad y locura absoluta con el 3-4 definitivo en el marcador. Una remontada que los aficionados desplazados a la capital italiana disfrutaron como nadie.