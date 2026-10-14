Las noches del Real Madrid en Roma: el 11-S, la foto de los galácticos y el debut de Zidane

Las visitas del Real Madrid a la Roma tienen algo de álbum de recuerdos. Hay resultados, goles y eliminatorias, pero también imágenes que explican una época. Un partido disputado mientras el mundo seguía conmocionado por el 11-S. Cinco galácticos reunidos en una celebración ante unas gradas vacías. Y Zidane estrenándose en el banquillo de la Champions sin imaginar todavía todo lo que vendría después.

El Olímpico conserva esos capítulos. Antes del regreso de Mourinho, el Madrid jugó allí seis encuentros europeos contra la Roma. Ganó cinco y perdió uno. Un balance favorable detrás del que aparecen noches que merecen contarse más allá del marcador.

2001: el partido que nunca debió jugarse

El 11 de septiembre de 2001, el fútbol había dejado de importar. Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono ocupaban las televisiones y las conversaciones. Sin embargo, la UEFA mantuvo los partidos de Champions previstos para aquella noche. En el Olímpico, la Roma de Capello recibió al Madrid de Del Bosque.

Se guardó un minuto de silencio y los jugadores llevaron brazaletes negros. Lo que debía ser una fiesta europea se convirtió en un encuentro marcado por la conmoción. Figo y Guti hicieron los goles del Madrid y Totti recortó de penalti para el 1-2. Capello dijo después que lo correcto habría sido no jugar. Los encuentros del día siguiente sí fueron aplazados.

2002: Guti ocupa el sitio de Ronaldo

El Madrid volvió un año después como campeón de Europa y con Ronaldo recién incorporado a su colección de estrellas. El brasileño, sin embargo, no participó en aquella visita. El protagonismo fue para Guti, que respondió con un doblete en el 0-3 del equipo de Del Bosque.

Raúl completó el marcador de una noche en la que el Madrid castigó a la Roma con la calidad de sus ataques. El Olímpico disfrutó de Figo, Zidane y compañía, pero todavía faltaba Ronaldo para completar aquella delantera de nombres enormes. Guti aprovechó el espacio y dejó uno de sus grandes partidos europeos.

2004: la foto de los galácticos nació sin público

La imagen llegó el 8 de diciembre de 2004. Beckham, Figo, Ronaldo, Zidane y Raúl, juntos, uno al lado del otro, celebrando sobre el césped del Olímpico. El fotógrafo Domenico Stinellis capturó una escena que acabaría convertida en uno de los grandes recuerdos de aquella generación. Cinco estrellas reunidas en una misma fotografía durante un partido.

El escenario añadió una singularidad: no había aficionados en las gradas. La Roma estaba sancionada después de que un objeto lanzado desde la tribuna golpease al árbitro Anders Frisk en un encuentro contra el Dinamo de Kiev. La celebración de los galácticos tuvo como fondo un estadio vacío.

El Madrid de García Remón necesitaba asegurar la clasificación y ganó 0-3. Ronaldo abrió el marcador y Figo añadió dos goles. El resultado resolvió la noche; la fotografía terminó resumiendo una época.

2008: Totti y Mancini preparan la caída

El Olímpico también guarda un mal recuerdo para el Madrid. En febrero de 2008, el equipo de Schuster se adelantó con un gol de Raúl en la ida de octavos. Parecía haber encontrado el camino, pero la Roma respondió.

Pizarro empató y Mancini aprovechó una asistencia de Totti para completar el 2-1. Fue la primera victoria de los italianos en casa contra el Madrid y el inicio de una eliminatoria que también ganarían en el Bernabéu. Los blancos volvieron a despedirse de la Champions en octavos.

2016: el primer paso de Zidane

El 17 de febrero de 2016, Zidane se estrenó como entrenador en la Champions. Llevaba pocas semanas en el cargo y la visita a Roma era su primera prueba europea al frente del Madrid.

Cristiano marcó el primer gol y Jesé cerró el 0-2 después de salir desde el banquillo. El equipo encarriló los octavos y el francés inició con victoria el recorrido que terminaría llevándolo a conquistar tres Champions consecutivas. Antes de las finales y los títulos, estuvo aquella noche en el Olímpico.

2018: Bale y Lucas sostienen al Madrid

La última visita llegó en noviembre de 2018, con Solari en el banquillo y el equipo buscando estabilidad. Bale y Lucas Vázquez marcaron después del descanso para resolver otro 0-2 y asegurar el primer puesto del grupo.

Fue el último capítulo europeo del Madrid ante la Roma en el Olímpico durante ocho años. Ahora vuelve Mourinho. Le espera un estadio que guarda una tragedia mundial, una fotografía de los galácticos y el nacimiento del Zidane europeo. El siguiente recuerdo está por escribirse.