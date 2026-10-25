Mourinho vs Flick: ¿Quién saldrá victorioso esta noche?

José Mourinho y Hansi Flick tienen unos historiales muy distintos en encuentros entre Real Madrid y FC Barcelona. El alemán tiene un saldo totalmente positivo, mientras que el entrenador del Real Madrid ha perdido y empatado más veces que ha salido victorioso. Esta noche, el mundo del fútbol atenderá hacia qué lado se inclina el pulso entre ambos clubes.

Hansi Flick llega al gran encuentro con un historial impecable. En los siete clásicos que ha disputado, ha logrado 22 goles. Esto establece una media de 3,1 goles por partido, una estadística que deja en evidencia el dominio que ha llevado a cabo el alemán sobre un Real Madrid que solo le ha ganado una vez en los últimos dos años.

Cabe destacar que de esos siete encuentros, cuatro de ellos han resultado en el club catalán levantando un trofeo: dos en la supercopa de España, uno en la final de la Copa del Rey y otro sentenciando matemáticamente la liga. El alemán se ha convertido en la bestia negra de un Real Madrid que atraviesa una crisis perpetuada, buscando una salvación en el entrenador portugués procedente del Benfica.

Jose Mourinho llegó en 2010, y durante tres años vivió la época dorada de estos encuentros, con la rivalidad de Messi y Cristiano en pleno auge, y la suya propia con Guardiola en rueda de prensa. Los clásicos de aquellas tres temporadas estuvieron marcados por la intensidad dentro del campo y por las declaraciones fuera de él.

El entrenador portugués dirigió al Real Madrid frente al FC Barcelona hasta en 17 ocasiones, con cinco victorias, seis empates y seis derrotas. Mourinho recibió 31 goles y anotó 24, logrando una media de 1,4 goles por partido. Mourinho incluso logró ganar una Copa del Rey al Barcelona en una época en la que el club catalán parecía invencible, rompiendo la hegemonía que el club de Pep Guardiola amenazaba con conseguir.

Esta noche se enfrentan en dos contextos diferentes, pero con un mismo objetivo: ganar para dar un paso muy importante en la carrera por el título.