Mourinho estalla contra la Federación por Vinicius: «El gato ya no está escondido, se hacen cosas sin vergüenza»

José Mourinho atendió a los medios tras la remontada del Real Madrid frente a la Roma y dejó una rueda de prensa marcada por la defensa de Vinicius, las críticas al calendario y su reivindicación de los cambios. El conjunto blanco levantó un 3-1 con los goles de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger, pero el portugués no escondió los problemas de su equipo ni su enfado por el momento elegido para comunicar los cuatro partidos de sanción al brasileño.

«Fue un adversario difícil, que juega un fútbol diferente al que estamos acostumbrados, y nos ha resultado muy complicado. Hemos recibido un par de goles que no me han gustado nada. Hemos cambiado con mucho coraje y los jugadores han luchado hasta el final. Una victoria importantísima para nosotros porque tenemos seis puntos contra dos de los rivales más difíciles del calendario», comenzó.

Mourinho discrepó de la valoración de Valverde y explicó cómo le había sorprendido el planteamiento italiano. «No estoy de acuerdo con Fede. Ellos nos han planteado un partido posicionalmente diferente a los que habíamos analizado. Nos han atacado con tres jugadores en la banda derecha y nos han hecho mucho daño. En el segundo gol nos comemos uno que no nos podemos comer, y el tercero nos lo hacen en una transición. Luego hemos tenido una rebeldía emocional y hemos sacado el partido».

«El gato ya no está escondido»

El tono subió cuando fue preguntado por Vinicius. Mourinho volvió a cuestionar que el futbolista conociera su sanción poco antes de salir al césped del Olímpico. «¿Pensáis que es normal que dos horas antes un jugador se entere de que le sancionan con cuatro partidos? Esto se está transformando en algo que se dice en Portugal: gato escondido con la cola asomada. El gato ya no está escondido, va por libre, se hacen cosas sin vergüenza».

El entrenador insistió en su denuncia: «No me parece normal que se quiera matar a un jugador, pero ya sí me lo parece porque el gato ya no está escondido». También lamentó que el castigo llegue cuando, a su juicio, el atacante estaba recuperando buenas sensaciones. «Es una pena que ahora que estaba creciendo, siendo feliz, esté fuera».

Sobre su actuación, distinguió entre las dificultades de la primera parte y el error que originó el segundo gol romano. «En el primer tiempo fue acierto de la Roma. En la segunda mitad perdió un balón que no puede perder, pero ya está. Yo también cometo errores», explicó.

Mourinho tampoco ocultó su disgusto por la reacción del brasileño al ser sustituido. «Es normal que no esté contento. Tira la botella y no me gusta, pero luego estaba feliz por la victoria», señaló. El portugués valoró el esfuerzo del jugador por concentrarse en el encuentro pese a la sanción y lo comparó con su propio regreso a Roma.

«El jugador intenta bloquear sentimientos difíciles. Yo también lo he tenido que hacer para jugar contra mi gente. He tenido que bloquear cosas. Me parece que lo ha hecho bastante bien. Las dificultades que ha tenido en el primer tiempo son culpa de Gasperini, que tiene mucha calidad», afirmó.

Mourinho reivindica los cambios

La irrupción de los jóvenes dio paso al debate sobre las titularidades y la meritocracia. Mourinho defendió que las decisiones deben responder también al rival y al momento del partido. «Siempre pienso en meritocracia, pero el fútbol es un juego de 90 minutos. Sobre todo al alto nivel, es estratégico. Los adversarios cuentan, juegan, y el rival era muy fuerte».

El técnico explicó que esperaba aprovechar el desgaste de la Roma. «La Roma es un equipo terrible y sabía que la gasolina se acababa, ya que es imposible jugar 90 minutos a su ritmo. Hice los cambios que pensé que debía hacer, pero en el primer tiempo nos han machacado. En el segundo tiempo, cuando reorganizamos y pensaba que estábamos mejor, nos comemos un gol que no se puede comer. Y luego metí gente diferente».

También rechazó que el rendimiento de los suplentes demostrase que debían haber salido de inicio. «Si empezamos el partido con los jugadores que acabaron, nos meten cinco. Era imposible sostener así a la Roma. Hay momentos y momentos. A veces el entrenador es un idiota porque piensa la estrategia mal, pero pensaba que en los últimos 20 minutos tenía cambios para hacer cosas. Dadme un poco de cariño a mí también, lo hice bien», aseguró.

Mourinho resumió con ironía cómo cambia el juicio sobre el entrenador en función del resultado. «Si nos meten cuatro o cinco, dicen que estoy loco y, al ganar, que estuve mal en la primera parte. El fútbol es así. Al final, Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, seis puntos».

«Los madridistas no son estúpidos»

El portugués también cargó contra el calendario y la cercanía entre el desplazamiento europeo a Atenas y el partido de Liga en Valencia. «Como mínimo, es poco respeto. Jugar en Atenas el miércoles por la noche, llegar de madrugada el jueves y jugar el sábado en Valencia, antes de un parón, no tiene sentido ninguno. No me parece inocente».

Mourinho rechazó las explicaciones sobre los horarios. «Las disculpas de siempre no las compro. Dicen que fue la televisión, pero estoy demasiado mayor para comerme esto. Y lo de Vinicius, dos horas antes, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y haré todo lo posible para abrirles los ojos», sentenció.

Por último, tuvo palabras para Carlos Espí, cuyo gol inició la remontada. «Va creciendo. Cuando salió Gonzalo, un chico que me gusta mucho, pero fue un gran negocio para el Madrid, siempre tuve claro que Espí podía ser importante para nosotros. No es fácil tener a un jugador como Mbappé por delante. Las oportunidades irán llegando y, cuando responde como ahora, es un chico que las tendrá».