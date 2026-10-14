Mourinho carga contra el Comité: «¿Por qué lo hacen dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid?»

José Mourinho ha cuestionado el momento elegido por el Comité de Disciplina para comunicar los cuatro partidos de sanción a Vinicius. El entrenador del Real Madrid, que cuenta con el brasileño como titular frente a la Roma, mostró su malestar antes del encuentro del Olímpico. Para el portugués, el organismo debe explicar por qué anunció el castigo apenas dos horas antes de un compromiso importante para el conjunto blanco.

Preguntado en Movistar por si la sanción podía afectar al delantero, Mourinho dirigió la cuestión hacia el Comité. «Pienso que la pregunta es al Comité por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento», comenzó. El técnico puso el foco en las consecuencias que conocer la resolución justo antes de jugar podía tener para su futbolista.

«Si me haces esta pregunta es seguramente porque piensas que le puede afectar. Deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana o mañana por la mañana, por qué lo hacen dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, que es un equipo español», aseguró Mourinho.

El portugués mantiene a Vinicius en el once contra la Roma, junto a Mbappé y Diomande. La sanción afecta a los próximos compromisos ligueros, pero la noticia llega mientras el brasileño prepara un encuentro europeo. Ese es el punto que denuncia el entrenador: el momento de la comunicación y su posible impacto en un jugador que debía concentrarse en el partido del Olímpico.

Sus palabras se suman al enfado del Real Madrid tras conocer la resolución. «Nos parece una exageración», aseguran desde el club, que recurrirá el castigo. Si la sanción se mantiene, Vinicius se perderá los encuentros contra Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia. Mourinho tendría que afrontar sin él tanto el Clásico del próximo 25 de octubre en el Camp Nou como la visita a Mestalla.

Disciplina ha impuesto dos partidos por el tirón de pelo que provocó su expulsión ante el Villarreal y otros dos por las protestas posteriores. El Comité rechazó las alegaciones madridistas, que defendían que el contacto con el cabello y la cinta del adversario había sido accidental durante un forcejeo.

La resolución considera que las imágenes respaldan el relato arbitral y no acreditan un error material manifiesto. Además, entiende que la reacción posterior del brasileño constituye una conducta autónoma, diferenciada de la acción que motivó la roja. Esa interpretación eleva a cuatro encuentros una ausencia que el Madrid intentará reducir mediante su recurso.

RMTV eleva el tono: «Es la guerra»

La televisión del club también reaccionó con dureza. «Ahora lo de Vinicius, pues nada, es la guerra», arrancó un alegato que extendió las críticas desde el arbitraje hasta los despachos del fútbol español y los medios de comunicación. Desde el plató de la televisión del Real Madrid se acusó a «muchos de ellos» de estar «subvencionados por el señor Tebas» y se recuperó la reclamación de Florentino Pérez sobre el destino y la cuantía de esas ayudas. Los comentaristas se preguntaron, con ironía, si esos medios eran los mismos que insistían en que «el Madrid juega mal», mientras, según su interpretación, omitían el contexto institucional que rodea al equipo.

La cadena también comparó el trato que recibe Vinicius en España con el de las competiciones europeas. «Las entradas a Vinicius no son como en la competición española y, cuando lo son, son debidamente castigadas», aseguraron. En esa misma intervención defendieron que en Europa «aquí no hay tendencias» e ironizaron sobre la imposibilidad de que árbitros españoles dirijan al Madrid en estos encuentros.

RMTV sostuvo que el brasileño está «poco protegido en comparación con cómo se protege a otras estrellas» y cerró esa comparación con una referencia al Barcelona: «Yo no me imagino algo así en Can Barça». Un discurso que refleja el clima de malestar con el que el Madrid recibió el castigo, mientras Mourinho cuestionaba públicamente por qué se había comunicado justo antes de jugar en Roma.