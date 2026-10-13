Mourinho blinda al Real Madrid antes de volver a Roma

José Mourinho prefiere preparar la visita a la Roma en casa. El Real Madrid realizará su último entrenamiento en Valdebebas antes de viajar a Italia y no se ejercitará sobre el césped del Olímpico en la víspera del encuentro de Champions. Una decisión que permite al portugués trabajar en un entorno conocido y con mayor privacidad antes de regresar a un estadio que conoce perfectamente. Después, a las 15:00 horas, pondrá rumbo a la capital italiana y a las 18:00, esta vez sí en el estadio Olímpico, el luso y un jugador atenderán a los medios de comunicación.

El técnico prescinde así de una de las imágenes habituales de las noches europeas: la plantilla visitante entrenándose en el escenario del partido el día anterior. Mourinho apuesta por cerrar la preparación en la ciudad deportiva, donde dispone de sus instalaciones y puede dedicar la sesión a los últimos ajustes. El reconocimiento del césped queda en un segundo plano frente al trabajo previo al encuentro.

La elección encaja con su manera de preparar las grandes citas. Entrenar en casa facilita mantener bajo control los detalles del trabajo táctico, desde los movimientos del equipo hasta las acciones a balón parado. El planteamiento puede interpretarse como una forma de proteger esa preparación, aunque no permite asegurar que exista una preocupación concreta por posibles observadores del rival.

Tampoco es una novedad en su trayectoria. En abril de 2012, durante su primera etapa en el Real Madrid, el equipo ya programó un entrenamiento en Valdebebas antes de desplazarse a Múnich para disputar la ida de las semifinales de Champions contra el Bayern. El portugués vuelve ahora a una fórmula que formaba parte de su planificación entonces. Además, es una práctica cada vez más instaurada tanto en los grandes clubes europeos como en las selecciones. España lo hace desde hace tiempo.

Con el Benfica sí entrenó en el Bernabéu

Eso no significa que Mourinho haya seguido siempre el mismo procedimiento. El ejemplo más reciente está en su visita a Madrid con el Benfica la pasada temporada. El 24 de febrero de 2026, el entrenador dirigió una sesión sobre el césped del Santiago Bernabéu antes de la vuelta del playoff de Champions. El club portugués documentó aquel entrenamiento, celebrado en el mismo estadio en el que jugaría al día siguiente.

Aquella sesión demuestra que entrenar lejos del escenario del partido es una opción que Mourinho adapta a cada cita. En febrero eligió trabajar en el Bernabéu con el Benfica. Ahora, al frente del Real Madrid, apuesta por Valdebebas para preparar su regreso al Olímpico.

El precedente se remonta incluso a su etapa en el Inter. Antes de la final de Champions de 2010 contra el Bayern, disputada en el Bernabéu, Mourinho también dirigió el último entrenamiento en Valdebebas. La ciudad deportiva madridista acogió aquella sesión cuando todavía era entrenador del conjunto italiano.

Para la visita a la Roma, el portugués vuelve a dar prioridad al trabajo en casa. Primero, los últimos ajustes en Valdebebas. Después, el viaje a Italia. El Real Madrid pisará el Olímpico para competir con la preparación cerrada en su ciudad deportiva.