El Juvenil del Real Madrid se viste de luto en Toledo con un emotivo homenaje a las víctimas del accidente ferroviario

El Real Madrid se volcó en Toledo para mostrar su apoyo y respeto por las 69 víctimas en el accidente ferroviario en Urda este miércoles. Un trágico suceso que hizo que el club blanco fuese uno de los clubes que más ha querido arropar a las familias afectadas. Este sábado, el Juvenil A de Enzo Alves jugó contra el CD Toledo y dejó una imagen para la historia que acabó en aplausos de todos los asistentes que fueron a ver el partido.

Un duelo que, a raíz del accidente, tuvo un llamamiento masivo que agotó las entradas para acudir al encuentro de Juvenil División de Honor entre el CD Toledo y el Real Madrid, disfrutando de un aforo completo en el Paulino Lorenzo. Desde esta mañana se vio al conjunto de Álvaro López entregado con el equipo rival, donde se reencontraron con Javi Mena, futbolista que se formó en La Fábrica y que ahora milita en el conjunto toledano.

El juvenil A del Real Madrid saltó al campo con brazaletes negros en símbolo de luto, tanto los que saltaron al campo como los suplentes y todo el cuerpo técnico. Antes de empezar el partido, los dos equipos y todo el estadio se pusieron en pie para hacer un minuto de silencio que acabó con un impresionante aplauso.