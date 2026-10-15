Europa vuelve a temer al Real Madrid

Al Real Madrid no se le puede dar por muerto. La Roma lo comprobó en ocho minutos y Europa recibió otro aviso. Cuando el equipo de José Mourinho parecía condenado en el Olímpico, Carlos Espí, Endrick y Rüdiger convirtieron el 3-1 en un 3-4. Una remontada que no borra los problemas del conjunto blanco, pero que recuerda por qué su nombre sigue entre los principales candidatos a levantar la Champions.

Los pronósticos de Betfair sitúan al Madrid como el quinto favorito al título, con un 9,62% de probabilidades. Por delante aparecen Barcelona, PSG, Bayern y Arsenal. Por detrás quedan Manchester City, Liverpool y Atlético. El equipo de Mourinho mantiene su sitio en el grupo de aspirantes pese a las dudas que ha generado su fútbol durante este inicio de temporada.

La distancia con algunos de sus rivales es significativa. El City cuenta con un 6,82% de opciones y el Liverpool, con un 4,30%. El Real Madrid tiene más del doble de probabilidades que los ingleses y prácticamente cuadruplica el 2,41% del Atlético. Son estimaciones que reflejan la confianza del mercado en los blancos, aunque todavía quede mucho torneo por disputar.

El Madrid ya ganó desde posiciones peores

El quinto puesto entre los favoritos tampoco representa un problema para un club acostumbrado a discutir los pronósticos. Según el análisis de Betfair, en cinco de sus últimas seis Champions conquistadas el Madrid no partía como principal candidato. En 2016, 2017 y 2024 figuraba tercero; en 2018, cuarto; y en 2022 aparecía octavo.

Aquella última referencia resulta especialmente llamativa. El Madrid que acabó levantando la Copa de Europa en París tenía un 5% de opciones de conquistar el torneo. El actual casi duplica ese porcentaje. Las cifras no garantizan que la historia vaya a repetirse, pero recuerdan que este equipo ha ganado también cuando otros parecían tener más argumentos.

Roma dejó una imagen reconocible. El Real Madrid sufrió, concedió demasiado y necesitó a Courtois para sostenerse. Después encontró en el banquillo la energía y el talento que le faltaban. Espí abrió la puerta, Endrick igualó el partido y Rüdiger completó el vuelco, con Arda Güler como uno de los grandes protagonistas de la reacción.

Mourinho salió del Olímpico con seis puntos y con una certeza: tiene alternativas capaces de cambiar los encuentros. La remontada también le dejó trabajo. El equipo necesita mayor control y seguridad para evitar que cada victoria exija una hazaña, pero ya ha demostrado que dispone de recursos para sobrevivir cuando el plan inicial se rompe.

A un paso de los favoritos para ganar la fase liga

La confianza en el Real Madrid también se refleja en los pronósticos de la primera ronda. Los blancos cuentan con un 14,43% de opciones de terminar líderes de la fase liga, muy cerca del Barcelona, con un 14,83%, y del PSG, con un 15,54%. Arsenal y Bayern aparecen a continuación.

Acabar entre los ocho primeros es otro de los objetivos. Este análisis concede al Real Madrid un 67,13% de probabilidades de lograrlo, lo que permitiría acceder directamente a octavos y evitar una eliminatoria adicional. El equipo de Mourinho figura quinto en esa clasificación, por delante del City y del Liverpool.

El triunfo de Roma tiene, por tanto, un valor que va más allá de la emoción. Son tres puntos que acercan al Madrid a una clasificación más cómoda y una demostración de la profundidad de su plantilla. Europa conoce sus grietas, pero también acaba de comprobar lo que ocurre cuando se le permite seguir con vida. El Madrid conserva sus problemas y sus aspiraciones. En el Olímpico dejó claro que estas últimas siguen intactas.