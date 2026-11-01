Dónde ver el Racing – Real Madrid hoy: a qué hora juegan y cómo ver por TV en directo y en vivo gratis el partido de la Liga online

El Sardinero ya está listo para uno de esos días que siempre están marcados en el calendario. Vuelve a disputarse en el feudo cántabro un Racing de Santander – Real Madrid de la Liga y todos los hinchas esperan poder dar la sorpresa, aunque los de Concha Espina llegan en un buen momento de forma, por lo que son los favoritos para llevarse los tres puntos. Te detallamos cuándo es, la fecha y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro de la jornada 11.

A qué hora juega el Racing de Santander – Real Madrid de la Liga: horario del partido

El Real Madrid viaja a Cantabria para enfrentarse al Racing de Santander en el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. El cuadro dirigido por José Mourinho está con la moral por las nubes tras la victoria en el Clásico del Camp Nou por 1-2, por lo que esperan aprovechar ese subidón para no fallar en El Sardinero. La patronal ha programado este duelo entre dos históricos de nuestro país para este domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo el Racing de Santander – Real Madrid de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva el campeonato liguero nacional son Movistar+ y Dazn. El Racing de Santander – Real Madrid se va a poder ver en directo a través del canal de pago que Dazn tiene en diferentes plataformas. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en El Sardinero en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro que cayó en la jornada 11 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Racing de Santander – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio del choque y cuando se escuche el pitido final en El Sardinero publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde la ciudad cántabra.

Dónde escuchar por radio en directo el Racing de Santander – Real Madrid hoy

Además, los aficionados del conjunto madridista, del cántabro y seguidores de la Liga en general tienen que saber que si no pueden ver el Racing de Santander – Real Madrid en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con El Sardinero para narrar todo lo que suceda en este choque de la jornada 11 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Racing de Santander – Real Madrid?

Los Campos de Sport de El Sardinero, ubicado en Cantabria, será el estadio donde se va a disputar este emocionante Racing de Santander – Real Madrid que cayó en la jornada 11 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1988 y tiene la capacidad de recibir a más de 22.000 aficionados en sus gradas, por lo que se espera un lleno absoluto para celebrar el regreso de los grandes a este campo tras años en divisiones inferiores.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José Luis Munuera Montero para que imparta justicia en el Racing de Santander – Real Madrid correspondiente a la jornada 11 de la Liga. Luis Mario Milla Alvendiz estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario al ser clara y manifiesta, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará situado en la banda de El Sardinero a mirar la acción y tomar una decisión.