Del «Madrid inmortal» al «desastre» de Roma: Europa se rinde a otra remontada blanca

El Real Madrid volvió a dejar una noche europea difícil de explicar. El equipo de José Mourinho perdía 3-1 en el Olímpico y caminaba hacia una derrota que habría abierto otro debate sobre su fútbol. Sin embargo, Carlos Espí, Endrick y Rüdiger transformaron el partido en ocho minutos. La prensa recoge las dos caras de ese 3-4: el desastre que amenazaba al Madrid y la reacción que terminó hundiendo a la Roma.

«El Madrid es inmortal» es el enfoque con el que OKDIARIO resume la capacidad del conjunto blanco para sobrevivir cuando todo parecía perdido. Su cobertura destaca el orgullo de un equipo que encontró en los jugadores del banquillo la respuesta que no habían ofrecido los titulares. Espí y Endrick encendieron la remontada y Rüdiger culminó una victoria que parecía impensable poco antes.

El protagonismo de los jóvenes ocupa un lugar central en el análisis. El baby Madrid derribó la puerta con una actuación que reclama más oportunidades para Espí, Endrick y Arda Güler. El turco aportó claridad y dos asistencias; los delanteros pusieron los goles que devolvieron la esperanza. OKDIARIO también destaca la rebeldía de Endrick y su impacto para cambiar una noche que había comenzado con un Madrid sin ideas y sostenido por Courtois.

Italia no se explica el hundimiento de la Roma

En Italia, la lectura parte de la incredulidad. La Gazzetta dello Sport titula: «¡Roma, qué desastre! Con ventaja de 3-1, recibe tres goles del Real en ocho minutos. Solo sonríe Mou». El periódico contrapone el dominio del equipo de Gasperini con el apagón que permitió al Madrid llevarse los tres puntos.

La cabecera describe el desenlace como una pesadilla y centra sus críticas en las tres acciones nacidas de saques de esquina. La Roma perdió el control de su área y los blancos aprovecharon las concesiones con Espí, Endrick y Rüdiger. El equipo italiano había hecho buena parte del trabajo, pero no supo protegerlo cuando llegaron los cambios de Mourinho.

El Corriere dello Sport también señala al banquillo madridista: «Mourinho remonta a Gasperini, Rüdiger hiela el Olímpico en el final». Su crónica considera merecido el 3-1 y recalca que la Roma había dominado hasta el minuto 80. A partir de ahí, identifica a Endrick, Güler y Espí como los futbolistas que transformaron el encuentro.

El Corriere della Sera resume el golpe en su titular: «Remontada española clamorosa en el final, tres goles en ocho minutos. Decide el ex Rüdiger».

Los jóvenes cambian el relato

Fuera de Italia, L’Équipe destaca el desenlace increíble y los tres goles finales que permitieron al Madrid imponerse pese a haber mostrado menos iniciativa que su adversario. El diario francés también concede protagonismo al tanto de Mbappé, con el que alcanzó el quinto puesto de la clasificación histórica de goleadores de la Champions.

Goal utiliza el título «Todos los caminos llevan a Roma» para analizar la remontada. Su explicación pasa por las dificultades que generó la presión de Gasperini y por la respuesta de Mourinho con Güler y Bernardo Silva. El Madrid mejoró con el balón y encontró la manera de atacar a un rival que ya no pudo sostener su dominio.

El orgullo que destaca OKDIARIO y el hundimiento que lamentan los diarios italianos forman parte de la misma historia. El Madrid estuvo cerca de salir del Olímpico con una derrota dolorosa, pero sus jóvenes cambiaron el desenlace. Una noche que empezó con honores para Mourinho acabó con el portugués celebrando una remontada y con la prensa italiana buscando explicaciones.