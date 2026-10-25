Real Madrid – Barcelona: a qué hora es el Clásico y dónde ver por TV y online gratis y online en directo el partido de Liga hoy

Te contamos cuándo es, el horario y dónde ver por televisión en directo el Clásico Barcelona - Real Madrid de la Liga El Camp Nou será el escenario donde se disputará este emocionante Barcelona - Real Madrid que cayó en la jornada 10 de la Liga

Llegó el día que todos esperaban. Llegó el día del Clásico. El Barcelona y el Real Madrid se citan en el Camp Nou para disputar un partido que puede ser importante, aunque no determinante. En caso de que los de Hansi Flick consigan llevarse la victoria dormirían nueve puntos por encima de los de Concha Espina, por lo que si los madridistas no quieren verse en esa situación tendrán que ir con todo para lograr la victoria en la Ciudad Condal. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque de la décima jornada de la Liga.

A qué hora se juega el Barcelona – Real Madrid de la Liga horario del Clásico

El Real Madrid viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona en el partido que corresponde a la jornada 10 de la Liga. El conjunto dirigido por José Mourinho llega con la moral por las nubes a este Clásico tras su victoria en la Champions League frente al RB Leipzig por 4-1, aunque hay que recordar que Vinicius no estará porque tiene que cumplir sanción. Delante, un Barcelona que parecía invencible esta temporada, pero que este martes sufrió su primer pinchazo del curso al caer por 4-2 ante el PSG en el Parque de los Príncipes.

La patronal que preside Javier Tebas ha programado este emocionante Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid para este domingo 25 de octubre. El horario escogido por el organismo que controla el campeonato nacional ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que haya máxima puntualidad en el arranque de este encuentro que se juega en el Camp Nou y que corresponde a la décima jornada de la Liga.

Dónde ver en directo el Clásico Barcelona – Real Madrid de la Liga por TV y online en tiempo real: canal y streaming

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que obtuvieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en el campeonato nacional español. Este Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga se va a poder ver en directo por el canal de pago Dazn, así que el Clásico que se celebra en el Camp Nou no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Los clientes de este operador deben saber que van a poder descargar la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV para poder ver así en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Real Madrid de la jornada 10 de la Liga. También podrán acceder a la página web de esta plataforma con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en este vibrante Clásico que tenemos por delante en el Camp Nou.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa del Clásico que cayó en la jornada 10 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Real Madrid desde varias horas antes de que ruede el esférico en el Camp Nou y cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos con los lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes que nos lleguen desde el feudo culé.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Clásico Barcelona – Real Madrid

Habría que añadir que los aficionados del conjunto azulgrana, del cuadro merengue y los amantes del campeonato español que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo entre el Barcelona y el Real Madrid van a poder escuchar gratis por la radio lo que ocurra en el Camp Nou. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán para narrar el minuto a minuto de este Clásico de la jornada 10 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Clásico Barcelona – Real Madrid?

El Camp Nou, ubicado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se disputará el Barcelona – Real Madrid de la jornada 10 de la Liga. La casa de los azulgranas fue inaugurada en 1957 y tiene capacidad ahora mismo para recibir a más de 62.500 aficionados, ya que hay que recordar que sigue en obras. Se espera un lleno absoluto para este Clásico y que todo amante del deporte rey pueda disfrutar de un ambientazo este domingo.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al árbitro Juan Martínez Munuera para que dirija este Clásico Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga. Será Javier Iglesias Villanueva el que esté al frente del VAR revisando todas las jugadas para, en el caso de haber alguna clamorosa, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Camp Nou a analizar la acción polémica y tomar una decisión.