Convocatoria del Real Madrid contra la Roma: vuelve Huijsen y Mourinho mantiene cuatro bajas

El Real Madrid afronta su visita a la Roma en la Champions con cuatro bajas y el regreso de Dean Huijsen. José Mourinho no podrá contar con Militao, Mendy -que no está inscrito en la Champions-, Asencio y Rodrygo para el encuentro del Olímpico. El central español, por su parte, vuelve a estar disponible después de cumplir un partido de sanción en Liga contra el Villarreal.

Militao y Mendy ya trabajan con el grupo, pero todavía no están preparados para competir. Ambos han dado un paso adelante en sus respectivos procesos de recuperación, aunque su incorporación a los entrenamientos colectivos no supone el regreso inmediato a los partidos. Tendrán que seguir poniéndose a punto antes de volver a entrar en los planes del entrenador.

Mourinho mantiene así dos ausencias en una defensa en la que sí recupera a Huijsen. El central se perdió el último encuentro liguero por sanción y vuelve a ser una alternativa para el técnico. Su disponibilidad amplía las opciones para formar el eje de la zaga ante la Roma y permite al portugués repartir esfuerzos en un tramo exigente del calendario.

La lista de bajas la completan Asencio y Rodrygo, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. El defensa y el delantero tampoco estarán a disposición de Mourinho en el Olímpico, donde el Madrid buscará sumar una nueva victoria europea.

El Real Madrid se ejercitó este martes en Valdebebas y a las 15:00 horas se montará en un avión para poner rumbo a Roma. Mourinho y un jugador comparecerán ante los medios de comunicación en la previa de la segunda jornada de la fase liga de la Champions.

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