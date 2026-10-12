El árbitro que aplicó el protocolo antirracista con Vinicius en Lisboa volverá a dirigir un partido del Real Madrid en Champions

El francés François Letexier, el árbitro que dirigió el polémico Benfica – Real Madrid de la edición pasada de la Champions, en el que se aplicó el protocolo antirracista por los insultos de Prestianni a Vinicius, volverá a dirigir un encuentro del Real Madrid en Champions. Letexier será el árbitro del duelo ante la Roma de este miércoles (21:00 horas).

Será la primera vez que este experimentado colegiado francés, de 37 años, dirija al Real Madrid desde aquel partido en el Estadio Da Luz, en el que, entre otras cosas, José Mourinho era el entrenador del Benfica. Mucho han cambiado las cosas, pero Vinicius se volverá a ver las caras con este colegiado, al que criticó tras ese partido de Champions por su forma de actuar en ese momento.

Aquello fue uno de los grandes escándalos de la temporada pasada. Tras un gol de Vinicius, el árbitro aplicó el protocolo antirracista al denunciar Vinicius que Prestianni, jugador del Benfica, le había llamado «mono». Durante varios minutos de tensión, Letexier -que sacó amarilla previa a Vinicius por su forma de celebrar el gol en Da Luz- reanudó el juego sin castigo para Prestianni al no poder comprobar lo que podía haber dicho. La UEFA, semanas después, sancionó al jugador argentino.

Así, François Letexier dirigirá el partido entre la Roma y el Real Madrid que se jugará en la capital de Italia este miércoles. Corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Letexier estará acompañado en bandas por los también franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. En el VAR estará un neerlandés, Dennis Higler.

Si bien es la primera vez que Letexier dirigirá un encuentro del Real Madrid en Champions tras ese duelo ante el Benfica, no será la primera vez que les arbitre. Al contrario, será la séptima ocasión, por lo que ya el club blanco tiene un historial con este colegiado francés. El bagaje es de tres victorias, un empate y dos derrotas, la última ante el Arsenal en cuartos de 2024/25.

Internacional desde 2017, y catalogado por la UEFA como uno de sus mejores árbitros, hay que recordar que Letexier fue el árbitro de la última final de Eurocopa, la jugada entre España e Inglaterra en 2024. Además, dirigió tres encuentros en el último Mundial.