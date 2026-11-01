Alineación del Real Madrid contra el Racing hoy: vuelve Courtois y Trent juega por la derecha

La alineación del Real Madrid contra el Racing ya es oficial. Courtois regresa a la portería y Trent ocupa el lateral derecho en un once en el que Mourinho mantiene a Konaté y Huijsen en el centro de la defensa. El portugués apuesta por rotaciones controladas para afrontar la visita a Santander, con Tchouaméni y Bernardo Silva en la sala de máquinas y Bellingham por detrás de Mbappé. Güler y Diomande completan el ataque de los blancos, que buscan prolongar el impulso del Clásico.

En la portería, Courtois recupera su sitio después de superar el proceso gripal que le dejó fuera del encuentro del Camp Nou. El belga vuelve bajo palos y Lunin ocupa el banquillo. Por delante, Trent juega en el lateral derecho y Cucurella se mantiene en el izquierdo. En el centro de la zaga, Mourinho da continuidad a la pareja formada por Konaté y Huijsen, mientras Rüdiger espera su oportunidad. El inglés aporta una vía de salida de balón desde la derecha y capacidad para conectar con los hombres de ataque a través de su desplazamiento en largo.

En el centro del campo, Tchouaméni y Bernardo Silva forman el doble pivote. El francés asume las labores de contención, protege a los centrales y vigila las pérdidas para evitar que el Racing encuentre espacios a la contra. A su lado, el portugués pone la pausa y el criterio. Su movilidad ofrece una solución para iniciar las jugadas y superar la presión local. Bellingham aparece por delante de ambos, con libertad para moverse entre líneas, acompañar a Mbappé y llegar al área desde segunda línea.

En ataque, Güler ocupa el costado derecho y Diomande parte desde la izquierda. El turco aporta imaginación y último pase, además de la posibilidad de acercarse al centro para asociarse con Bernardo y Bellingham. El marfileño ofrece profundidad, desborde y trabajo para ayudar a Cucurella. Mbappé es la principal referencia ofensiva, el encargado de atacar la espalda de la defensa y convertir en ocasiones la producción del equipo.

El Real Madrid afronta en Santander el primero de tres desplazamientos consecutivos antes del parón. Mourinho administra los esfuerzos con ese calendario en mente, aunque mantiene una base reconocible. Valverde se queda en casa para completar su recuperación y Vinicius cumple su tercer partido de sanción.

Alineación del Real Madrid hoy

Esta es la alineación del Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.