El Real Madrid activa el modo apisonadora contra el Manresa y Pedro Martínez desempolva a Procida y Sarr

El Real Madrid necesitaba jarabe de ACB en el Palacio para coger confianza y que su proyecto, con Pedro Martínez al frente, siguiera carburando. Este domingo, activó el modo apisonadora para ganar cómodamente al Manresa, colista de la Liga Endesa, en un partido que dejó visto para sentencia en la primera parte (62-38) y que remató en la segunda jugando con su ventaja para rubricar su tercera victoria con su anotación más alta de la temporada (120-83).

Sin Timothé Luwawu-Cabarrot por descanso (además de Gaby Deck, Damian Jones y Max Shulga), la mejor noticia en el equipo blanco fue la gran aparición de Gabriele Procida, prácticamente inédito hasta el momento. El alero italiano, que decidió quedarse en verano pese a no tener apenas minutos en su primera temporada, firmó una de sus mejores actuaciones como madridista: 15 puntos, 2 triples, 2 rebotes, 1 robo y 12 de valoración.

Pedro Martínez no sólo desempolvó a Procida, que fue su jugador más utilizado ante el Manresa (24 minutos), sino también a Olivier Sarr. El tercer pívot blanco estaba siendo cuestionado en los últimos días y no se arrugó ante el ascenso de su protagonismo en cancha. El francés cuajó sus mejores minutos en el Real Madrid y dio un adelanto de lo que puede llegar a aportar: 16 puntos (4/6 en tiros de campo, un triple y 7/9 desde la personal), 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 25 de valoración.

Después de una serie de ocho partidos ajustados que no se decidieron hasta bien entrado el último cuarto, o incluso en la prórroga, el Real Madrid vivió su primer día tranquilo en lo que lleva de temporada. Su rival era un equipo manresano que venía de perder en sus dos primeros encuentros, al que hundió desde la salida a cancha. Tras unos minutos de tanteo, la entrada de Procida catapultó a los blancos, que se soltaron desde el perímetro, aunque la estadística final indica que aún no están en los porcentajes de triple que busca Pedro Martínez (12/34).

Así, cogieron una renta que ya no soltarían: 34-22 al cierre del primer cuarto. La mañana invitaba a que los menos habituales ganasen en confianza: Alberto Abalde, Jaime Pradilla (30 de valoración entre ambos)… y Sergio Llull (7 puntos en 11 minutos). También sirvió el encuentro para que los más habituales, como Facu Campazzo, Théo Maledon, Nick Smith Jr. y Mikael Jantunen, todos por encima de los 10 créditos, continuasen elevando su moral de cara a otra exigente doble jornada en la Euroliga: Olimpia Milán y Asvel.