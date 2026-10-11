Pedro Martínez revela que Deck está lesionado de gravedad: «Es más de lo que pensábamos»

Pedro Martínez reveló que Gaby Deck sufre una lesión «más grave» de lo que pensaba en su rueda de prensa posterior al Real Madrid-Manresa, partido de la jornada 3 de la Liga Endesa que el equipo blanco superó con victoria de paliza (120-83). El argentino regresó de la última ventana con Argentina con molestias en el hombro izquierdo, pero inició la temporada con normalidad. Hasta esta semana, en la que el alero se ha perdido los tres últimos encuentros. El club blanco emitirá pronto su parte médico.

«Ahora mismo es la parte más complicada de mi trabajo: gestionar una plantilla de… iba a decir de 17, pero Garuba y Gaby Deck son bajas de larga duración. Digamos que eso hace que no sea tan larga. Todos quieren jugar, es normal. Además, han de tener esa mentalidad, pero no tengo minutos para todos. Si los partidos duraran 50, sería más fácil. Hay veces que me sabe muy mal porque los veo entrenar bien, con buena mentalidad, y no encuentro el momento. La temporada es muy larga», introdujo, antes de hablar más sobre el caso concreto del argentino.

«Ahora hemos tenido la lesión de Gaby Deck. Desafortunadamente, tendremos más. Lo bueno es que, cuando tengamos las lesiones, algo inevitable, se verá lo positivo de tener una plantilla larga. Si no tienes lesiones, es un problema para el entrenador. Todos van a tener su momento y sus oportunidades, pero no siempre va a ser cuando ellos o yo querríamos. Tenemos una responsabilidad en todo el grupo, en los 16. Los jugadores sólo tienen una responsabilidad en ellos. Pensamos en muchas cosas, sobre todo en el equipo. No son decisiones agradables de tomar», añadió.

«El club supongo que lo va a comunicar en breve. La lesión es más grave de lo que pensábamos. No lo puedo decir yo porque no conozco con exactitud los plazos ni el tratamiento que va a recibir», finalizó, al ser repreguntado sobre Deck. El argentino, con contrato hasta 2028, vuelve a estar limitado otra temporada más por las lesiones. Esta vez, en el hombro.