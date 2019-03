Zidane: “No pienso en la próxima temporada, pero va a haber cambios”

Zidane analizó la victoria del Real Madrid ante el Celta en el Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron gracias a los goles de Isco y Bale

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación para analizar la victoria del Real Madrid frente al Celta en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador galo se mostró satisfecho con el rendimiento de los suyos. Los blancos ganaron gracias a los goles de Isco y Bale a un equipo gallego que se sigue metiendo en problemas.

Feliz

“La verdad es que estoy muy contento porque lo más importante para los jugadores era ganar. Ese era el reto de hoy. La primera parte fue complicada, pero los minutos finales y la segunda fue muy buena. Estamos contentos porque hemos llegado, no sé si hemos tenido 20 centros más o menos, pero cuando hay un centro hay que estar. Contento por el gol de Isco, sino estaba detrás Gareth, al otro lado Karim”.

La victoria

“Hoy lo más importante después de tres entrenamientos conmigo era ganar. Ahora tenemos un poco de tiempo con los jugadores que se quedan aquí para trabajar, coger sensaciones. Queremos acabar muy bien la temporada, quedan 10 partidos”.

Efectividad

“Es entrar en el área y rematar, creo que lo hicimos muy bien, porque tenemos posibilidad de hacer goles. Con la entrada de Marcelo también combinamos, pero hay que entrar. Nos entregamos en el campo y el público también ha ayudado a los jugadores, con lo que me quedo es que hubo muchos centros y rematamos con muchos jugadores”.

Presión

“Al final lo sabemos, cuando no tenemos el balón hay que correr. Lo hicimos bastante bien, la presión tras pérdida lo hicimos bien en campo contrario dos o tres veces. Si no queremos correr hay que tener el balón y ahí somos buenos”.

Sensaciones

“Las sensaciones son buenas. Hemos conseguido un buen resultado. El inicio no fue bueno, pero es normal. Había que tener paciencia y yo creo que el final de la primera parte fue mejor y la segunda mitad mucho mejor”.

Vieja guardia

“Nadie va a quitar lo que han hecho estos jugadores aquí. Yo lo que hago es tener un plantilla de 25 jugadores y voy a contar con todos, pero al mismo tiempo Keylor es muy bueno, Marcelo no te digo e Isco igual. Los vi muy bien. Lo que me gustó fue que al final entramos dentro y conseguimos hacer goles”.

Marco Asensio

“La primera parte ha sido complicada para todos. En los últimos minutos estuvimos un poco más arriba y en la segunda fuimos mejores. En el descanso hicimos cambios y nos fue mejor”.

Apuesta por la calidad

“Los jugadores que están aquí saben que aquí hay que jugar bien al fútbol. El físico es importante y lo vi bien, porque empezamos mal y terminamos bien. Hicimos ajustes y fue mejor. Cuando no tenemos el balón hay que correr y lo hicieron con la presión tras pérdida. Es un partido. Ahora hay muchos que se van, otros se quedan y vamos a trabajar”.

Pesos pesados

“No creo que los entrenadores anteriores piensen que son juveniles y no me voy a meter en eso. Yo voy a contar con ellos porque lo han demostrado. Lo jodido de lo que hace un entrenador es que yo voy a necesitar de todos y a veces hay algunos que se van a quedar fuera. Esa es la dificultad”.

Dani Ceballos

“Estoy contento por su partido. Además, hizo un buen trabajo. No voy a hablar del pasado, ahora está bien Dani y vamos a trabajar en esta línea”.

Casting

“No voy a pensar en la próxima temporada, sólo en lo que nos queda. Vamos a tener cambios, pero ya está. No voy a estar aquí para ver si uno juega mal o bien, no estamos en el recreo”.

La portería

“Faltan 10 partidos. Hoy ha jugado Keylor y también lo hará Courtois. También está Luca. Este tema siempre va a salir, pero el Real Madrid necesita dos o tres grandes porteros. Yo contaré con los dos y luego veremos qué pasa. No se pueden jugar todas las competiciones con uno bueno y el resto peores”.

Vuelta al Bernabéu

“Las sensaciones son buenas, lo único que hay que pensar en terminar bien la temporada. Es cierto que hoy no todo fue perfecto, pero hubo cosas positivas. Tenemos dos semanas para preparar el partido y eso es muy importante. Tenemos el tiempo para trabajar con los jugadores. Espero que en el segundo partido las cosas sean mejores. Me he sentido bien, contento de volver. No han cambiado muchas cosas. Me siento como en casa. Vine como jugador y he vivido todas las etapas pasando por todos los estamentos del club”.

Discurso con los jugadores

“El discurso tiene que ser sencillo y simple, pero que llegue. Hemos terminado mejor de lo que hemos empezado, lo que significa que físicamente estamos bien. Se han hecho buenas cosas y luego tengo que hacer algunos ajustes. Muchos se irán con la selección, pero los que se quedan deberán trabajar para recuperar buenas sensaciones. Cuando los jugadores se divierten todo va mejor, pero tenemos que seguir llegando arriba y generando peligro”.