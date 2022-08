El zasca de Iker Casillas a una colaboradora de ‘Socialité’

Iker Casillas no se calla una. El que fuera portero y capitán del Real Madrid y de la Selección sigue muy activo en las redes sociales, y en las últimas horas ha recurrido a su perfil para defenderse de una crítica de la estilista Paloma González, colaboradora del programa de Telecinco Socialité que no tuvo ningún reparo a la hora de criticar abiertamente al ex portero en la pequeña pantalla.

Después de analizar las vacaciones del ahora miembro de la fundación del Real Madrid y flamante comentarista de Movistar+, en el programa de Telecinco se habló del estilismo de Iker Casillas. En este sentido, Paloma González opinó dejando en mal lugar al ex madridista. «La sensación que tengo con Iker es que no tiene mucha idea de moda y va a lo fácil y seguro. Va un poco atrasado», decía la estilista.

Espero que te entretengas con este… yo le llamo “Domingo Piedra”. Homenaje a una gran persona de mi pueblo. Buen fin de semana! https://t.co/8qsptuAtS0 pic.twitter.com/fDogc0XPbk — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 30, 2022

Unas declaraciones que seguramente llegarían a Iker Casillas de alguna manera, pues el de Móstoles ha respondido a la estilista con un zasca que está dando mucho que hablar en las redes también. El ex meta contesta de manera divertida pero lanzando un dardo y sin mencionarla: «Espero que te entretengas con este… yo le llamo ‘Domingo Piedra’. Homenaje a una gran persona de mi pueblo».

Como no podía ser de otra forma, la respuesta de Iker Casillas a la crítica de la estilista generó un sinfín de reacciones por parte de muchos usuarios de las redes sociales. La mayoría, aplaudiendo la contestación del ex portero, que se ha tomado a broma esas críticas y ha salido al paso así.