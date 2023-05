El zasca de Feliciano López a la finalista Sabalenka por la polémica de las tartas

En las últimas horas se ha generado cierta polémica por la diferencia entre las tartas de cumpleaños con las que el Mutua Madrid Open obsequió a Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka. La propia tenista bielorrusa, finalista del torneo, compartió ambas fotos en sus redes sociales con dos emoticonos de tristeza, quejándose por el trato no igualitario.

Feliciano López, director del torneo, ha querido pronunciarse al respecto y ha sido muy contundente a la hora de tratar el asunto en sus redes sociales. «¡Me sorprende esta reacción después de este gesto! 1. Carlos acababa de ganar su partido y alcanzar la final. 2. Estaba jugando en la pista central. 3. El torneo se juega en España, aunque se trate de un evento internacional. PD: Espero que Rune no se haya molestado también por su trato», escribió acompañando el texto con una imagen del tenista danés con una tarta de cumpleaños del mismo tamaño que la de Sabalenka.

