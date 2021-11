Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 15 de Liga Santander que enfrentará a Villarreal y Barcelona en La Cerámica. El conjunto culé, que marcha séptimo en la clasificación, busca su segunda victoria consecutiva a las órdenes del nuevo técnico para colarse en los puestos que dan acceso a la Europa League.

Villarreal

«El Villarreal es un equipo más ofensivo. Tanto Espanyol como Benfica defienden en bloque bajo. Será un partido difícil, más en su campo, con unas dimensiones más pequeñas de lo normal. Tienen a uno de los mejores entrenadores de España. Será un rival muy difícil».

Contento

«Estoy muy contento con la reacción del equipo, ganamos muchos duelos, estamos presionando bien. Creo que en ataque nos tenemos que atrevernos más. Tenemos a jugadores de perfil que van por dentro muy jóvenes y se tienen que atrever más. A mí me pasaba a su edad. En los entrenos veo que hay gol».

Despido de los médicos

«Honestamente, lo que quiero es rodearme de gente de mi confianza, gente leal y fiel, y para mí es fundamental tener a Ricard Pruna, para mí es el mejor médico que ha tenido el Barça desde que he estado. Agradecer a los que han estado aquí. Pruna nunca tuvo que haber abandonado el club, para mí es el número 1».

Ansu Fati

«Tiene muy buenas sensaciones y va muy bien. Ha empezado a correr, pero tenemos que ir con cuidado. Luego veremos si tomamos el riesgo o no. El otro día lo hicimos con Dembélé, no encontró el gol pero estuvo cerca y eso es de agradecer. Ansu es un jugador muy importante y no podemos permitir volver a perderlo, pero dependerá de las sensaciones del jugador».

Ofertas por centrocampistas

«Los necesitamos nosotros, son jugadores que están jugando y para nada están en venta».

Urgencias

«Sería un punto de inflexión ganar al Villarreal, pero estamos en una situación de urgencias y tenemos que ganar cada partido, empezando por el partido de mañana».

¿Euforia?

«Que cada uno opine lo que quiera. Respeto todas las opiniones. La mía es que estoy contento porque el equipo está trabajando muy bien defensivamente, en la presión tras pérdida, en los valores… Nos falta el último tercio. Atreverse un poco más, entender el dos contra uno, llegar al área… Lo estamos entrenando y mejorando a nivel colectivo e individual. Estoy bastante satisfecho en líneas generales. El Barça tiene que ser protagonista con el balón y lo hemos conseguido. Ahora lo tenemos que hacer durante 90 minutos. Y ganar».

Riqui Puig

«Es uno más de la plantilla. Contamos con él. Todos los jugadores tendrán oportunidades. Riqui Puig es un futbolista con un talento innato y tiene que ser importante como lo están siendo Gavi, Nico, De Jong. Contamos con él».

Dembélé

«Está bien. Tenemos que ir con cuidado, el otro día no estaba al 100% y mostró un compromiso y una implicación tremenda. Mañana decidiremos. A ver cómo se siente, pero hay que cuidarle. Yo tuve una charla individual con él y le dejé claro que es muy importante para mi proyecto. Para mí es muy importante tenerlo en el equipo. Depende de él. Me dijo que está feliz aquí. Ojalá pueda renovar, es un futbolista capaz de marcar diferencias en los próximos años».

Efecto Xavi

«No puedo vaticinar el futuro, pero ya he dicho que estoy satisfecho de estas semanas. Veo una actitud y una predisposición excelentes. Las sensaciones pueden ser buenas, pero tenemos que ganar. Estamos en el buen camino. Se está viendo un buen equipo, lo único que nos falta es atrevernos más. Al final, todos los entrenadores dependen de los resultados».

¿Animadversión de los rivales?

«¿Sí? ¿Hice daño como futbolista? No estoy pendiente de los rivales. Estoy pendiente de la afición, de la gente que me para en la calle… Hemos generado ilusión y lo queremos devolver con fútbol, actitud, esfuerzo y resultados. Lo vamos a hacer, de eso me encargaré yo. Respecto a los contrincantes tengo la sensación de que todos los equipos dan un plus contra nosotros. Los equipos tienen una motivación extra. Una animadversión no creo».

El Barcelona de Guardiola

«Lo que he visto yo viendo el partido repetido es que nos falta atrevimiento. No hacemos el último pase. A mí, con 18 años, también me pasaba. Para eso estamos los entrenadores. Con Guardiola el inicio no fue fácil, nos costó. Cuesta adquirir el método, pero soy optimista. Creo que puede ir bien».

Fichaje de Arthur Cabral

«Son hipótesis que van saliendo y no podemos hablar cada día de un nombre. Ya veremos si nos reforzamos o no. Los delanteros del Barça tienen que entender muy bien los espacios y el juego colectivo. Tener gol, también. Nosotros jugamos la mayor parte de los partidos en campo contrario. Cualquiera que pueda entender estas cosas es válido para jugar en el Barça».

Umtiti y Lenglet

«Los dos están muy bien y son un ejemplo. Están entrenando muy bien. Todos los jugadores, no solo ellos, se merecen jugar. Tendré que ser injusto en ciertas ocasiones, pero todos los futbolistas son válidos y van a aparecer en algún momento de la temporada. El otro día jugó Lenglet porque su perfil encajaba para jugar contra el Benfica».

Busquets

«Es un jugador muy importante, fundamental. En la Eurocopa vimos a una España con Busquets y a otra sin él. Es un líder brutal, absoluto. El alma matter de la plantilla. Ojalá tarde en llegar la quinta amarilla».

¿Interesan jugadores del Manchester?

«Cantona mismo. Ya veremos si podemos fichar en invierno. De momento no podemos. Ya veremos qué movimiento podemos hacer. Es muy pronto. Mañana tenemos un partido y nos jugamos mucho».

Araújo

«Estoy encantado de tenerle. Celebra todo y este perfil de ser defensa y celebrar un aspecto defensivo es difícil de encontrar. Es un espectáculo verle entrenar. Todos los defensas se están dejando la piel. Del tema de actitud no hay nada que reprochar al equipo».