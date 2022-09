Xavi Hernández ha lamentado las numerosa selecciones que ha sufrido el Barcelona durante el parón de selecciones y ha reconocido que no solo habla con Luis Enrique, sino con todos los seleccionadores que tienen jugadores azulgrana en sus filas. Además, confía en tener a toda su plantilla disponible, excepto Ronald Araujo, para el Clásico frente al Real Madrid que se disputará el 16 de octubre. Estas fueron sus reflexiones en rueda de prensa:

Lesiones

«Me frustran, pero tenemos que pensar en positivo. Son desgracias. Buscamos una explicación, pero no podemos encontrar una. Cada jugador es un mundo. Ha ocurrido y ya está, vamos a intentar que la próxima vez no ocurra. Hay Mundial dentro de un mes y medio y esperamos que haya más comunicación con las selecciones y más prevención. No sabemos el motivo: los viajes, el cambio de metodología, la carga de minutos… No queremos buscar culpables».

Virus FIFA

«La FIFA tiene un plan de hacer un Mundial cada dos años. Lo mejor sería que todos los partidos de selecciones se hicieran durante un mes y medio y el resto de la temporada fuera solo para fútbol de clubes. Lo veo buena solución, pero no depende de mí, está claro».

Comunicación con selecciones

«Con Luis Enrique tengo muy buena relación. Hemos sido compañeros, él me entrenó y tengo buena relación, pero sin más. Llamamos no solo a Tite, también al seleccionador francés y al de cada jugador que tenemos en el equipo. Estamos en plena comunicación con las selecciones, creemos que es necesario. Aún así se han lesionado varios futbolistas, pero no hay excusas. Con España hemos tenido suerte. En la selección trabajan muy bien. Lo que busca Luis en la selección y nosotros en el Barça es muy parecido».

Partido en Mallorca

«Es un partido difícil porque juega fuera de casa, porque Aguirre siempre saca mucho provecho de sus equipos y es un equipo muy fuerte defensivamente. Arriba tienen a Muriqi para jugar un fútbol muy directo. No va a ser sencillo conseguir los tres puntos con un Mallorca en buen momento. Después de las selecciones siempre nos cuesta un poco, históricamente siempre ha sido así».

No culpar a nadie

«También se ha lesionado con nosotros Héctor (Bellerín). No se trata de culpar a nadie. No somos el único club que tiene lesiones. Ya le dije a la plantilla que todos iban a ser necesarios y ahora más todavía con estas bajas que tenemos».

Alineación en Mallorca

«Tenemos un gran abanico de posibilidades. A ver cómo está Sergi (Roberto) con sus molestias, Casadó es un opción, jugar con tres centrales… A ver qué sensaciones tenemos en el entrenamiento y a ver mañana qué tal».

Dembélé

«Está bien. Está al cien por cien. Disponible».

Recuperación de Koundé

«Lo más importante es que se recuperen bien los lesionados. Sea el partido que sea, que vuelvan al 100% para que no haya una recaída».

Canteranos

«Balde tiene 18 años y lo hemos puesto. Cuando veo preparado a alguno, a jugar. Vamos siguiendo al Barça B, estoy en continúa comunicación con Rafa Márquez. El que esté preparado a jugar, tenga la edad que tenga».

Recuperaciones de cara al Real Madrid

«Ronald es imposible que se recupere para el Clásico, pero el resto sí pueden hacerlo. Es la lesión que me da más pena porque es de larga duración. Ahora otros tendrán la oportunidad de participar y deben estar preparados para competir».

Críticas a Luis Enrique

«Siempre pienso que el entorno de cualquier equipo de fútbol en España es muy crítico. Y en la selección mucho más, que es la de todos. Cuando eres entrenador del Barça ves que hay muchos momentos injustos. Esto es así, o lo tomas o lo dejas. Sabemos de qué va este negocio. Nosotros no dejaremos de creer en una idea porque haya debates. O lo tomas o lo dejas; si no, para casa».

Busquets

«Ya ha dicho públicamente que no tiene decidido su futuro. Lo decidirá a final de temporada según sus sensaciones. Para mí sigue siendo un jugador trascendental y, por lo que veo, también para Luis Enrique».

Ansu Fati

«Está muy bien. Estas dos semanas ha estado muy bien en los entrenamientos. Otro jugador se hubiera venido a abajo por la no convocatoria de la selección, pero él ha escogido la otra opción, la de rebelarse y trabajar todavía más».